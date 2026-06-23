Un appui de Québec pour sécuriser la cathédrale de Chicoutimi

Le gouvernement du Québec annonce l’octroi d’une aide financière de 400 000 $ afin de sécuriser la cathédrale Saint‑François‑Xavier, située dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay. Les travaux, jugés urgents, visent à freiner la dégradation de ce lieu de culte.

L’enveloppe financière sera versée à la Fabrique de la paroisse Saint‑François‑Xavier et permettra la réalisation de plusieurs interventions. Parmi les travaux prévus figurent la réparation du paratonnerre et la restauration de la toiture. Le projet comprend également la restauration des joints du clocher et des escaliers qui y mènent, de même que la remise en état des fils chauffants de la toiture, de la pompe et du système de chauffage.

« La cathédrale de Chicoutimi fait partie du paysage, de notre histoire et de notre identité collective depuis plus d'un siècle. Pour plusieurs citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle représente bien plus qu'un lieu de culte. Elle est un repère patrimonial et culturel profondément ancré dans notre mémoire régionale. Cet investissement permettra de préserver ce bâtiment emblématique et d'assurer sa transmission aux générations futures. », a déclaré Nancy Guillemette, députée de Roberval.