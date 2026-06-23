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Fusillade à Montréal

Saguenay rend hommage au policier du SPVM décédé en devoir

Le 23 juin 2026 — Modifié à 11 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay a mis ses drapeaux en berne devant l’hôtel de ville ainsi qu’au quartier général du Service de police de Saguenay (SPS), en hommage à l’agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Mohamed Lamine Benredouane, décédé en service à la suite d’une fusillade survenue lundi dans la métropole.

Par ce geste, Saguenay souhaite exprimer sa solidarité à l’égard de la Ville de Montréal, du SPVM et de l’ensemble de la communauté montréalaise, durement éprouvée par ce drame. L’administration municipale saguenéenne, de concert avec tous les membres du SPS, a tenu à offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l’agent Benredouane, ainsi qu’à ses collègues policiers.

Les événements tragiques se sont déroulés dans le quartier Côte-des-Neiges, où un tireur a ouvert le feu. En plus du policier, deux autres personnes y ont trouvé la mort, dont le tireur lui-même, ainsi qu’un commerçant de 68 ans, qui se trouvait dans la ligne de tir lorsque la police a répliqué.

Selon les informations disponibles, le suspect s’était d’abord installé à la fenêtre d’un hôtel, muni d’une carabine de précision équipée d’une lunette de visée, positionnée en face des bureaux de la société propriétaire du site Pornhub. Il serait ensuite descendu dans la rue. Plusieurs témoins ont rapporté avoir entendu entre 40 et 50 coups de feu au cours de la fusillade.

Le drame a nécessité la mobilisation de plus de 550 agents des forces de l’ordre. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a confirmé l’ouverture d’une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de l’intervention. Une équipe d’une dizaine d’enquêteurs a été déployée, comme le prévoit le protocole lorsqu’un décès survient lors d’une opération policière. Parallèlement, la Sûreté du Québec a été mandatée pour mener l’enquête criminelle sur la fusillade elle-même.

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