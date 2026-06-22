Un nouveau module de jeux inauguré au parc de la Colline

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, et le conseiller du district 7, Serge Gaudreault, ont procédé ce 22 juin à l’inauguration officielle du nouveau module de jeux du parc de la Colline de Chicoutimi-Nord.

Réalisé au coût total de 342 000 $, le projet a bénéficié d’une contribution de 100 000 $ de Desjardins, un partenariat qui témoigne de l’importance de mobiliser les acteurs du milieu pour offrir des installations modernes et sécuritaires à la population.

Selon le conseiller Serge Gaudreault, investir dans le parc de la Colline a été une de ses promesses dès son entrée en politique. Il ajoute que la réalisation du module fait partie d’un ensemble de phases de revitalisation du secteur et précise qu’après le Pump Track et le Snake Run, plusieurs aménagements ont été ajoutés, dont le skatepark et la piscine chauffée, inaugurée en juillet 2025.

Sensationnel pour les jeunes, le nouveau module de jeux remplace des équipements devenus désuets et répond aux besoins actuels des jeunes familles de la rive-nord de Chicoutimi et des alentours. En plus du nouveau module de jeux, le conseiller Gaudreault souligne qu’il y a d’autres attraits à proximité du site, citant le terrain de baseball, le Chantier du père Alex et les nouveaux terrains de volleyball, annoncés la semaine dernière par Desjardins et Saguenay sur le terrain de l’École Charles-Gravel, à proximité de la piste d’athlétisme.

Mentionnons que depuis les dernières années, près de 8 M$ ont été investis dans le secteur permettant notamment la réalisation ou l’amélioration de plusieurs infrastructures, dont le parcours ninja, le parc à chiens, le déménagement de la patinoire ainsi que diverses interventions sur la rue Cabot.