Première pelleté de terre pour le nouveau terrain de soccer

Les travaux du nouveau terrain de soccer et de football de l’école secondaire ont officiellement commencé ce matin, c’est ce qu’a annoncé avec fierté le directeur général adjoint du Centre de services scolaire (CSS) des Rives-du-Saguenay, Jean-François Proulx.

Après de longues années d’attente, le projet voit enfin le jour. Ce sont au total plus de 5 millions de dollars qui sont investis dans la rénovation et la construction du nouveau terrain. Le CSS participe à hauteur de 3,8 millions de dollars, la Ville, quant à elle, donne 1,5 million et la Caisse Desjardins de la Rive-Nord alloue 140 000 $, qui permettront la construction d’un terrain de basket et de volley sur plage.

Le lancement des travaux en réjouit plus d’un. « Ça fait 20 ans qu’on travaille sur ce projet-là », explique le directeur général adjoint du CSS. De son côté, le conseiller du district 7, Serges Gaudreault, est fier de voir le projet aboutir, un projet qui lui tient à cœur depuis bien longtemps : « En 2021, on en avait parlé et on pensait que ça se ferait l’année d’après, finalement on est ici en 2026. » Originaire lui-même de Chicoutimi-Nord, le conseiller a « travaillé dur », selon ses collègues, notamment sur la modification du protocole d’entente. Celui-ci permet à l’école secondaire d’utiliser le budget comme elle le souhaite dans le cadre des travaux.

La fierté est partagée par les élèves qui sont heureux de pouvoir bénéficier d’un terrain davantage sécuritaire : « On va être fiers de ramener d’autres équipes chez nous », affirme le joueur de football des Cyclones, Shayn Rousseau.

Les citoyens de la ville pourront bénéficier des installations au même titre que les associations sportives. « On veut que ce soit un lieu de vie et de rassemblement », explique le représentant de la Caisse Desjardins, Jeremy Tremblay.

Les nouvelles installations seront accessibles au public en octobre prochain.