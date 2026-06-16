SUIVEZ-NOUS

Mardi, 16 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 18 s

École secondaire Charles-Gravel 

Première pelleté de terre pour le nouveau terrain de soccer

Le 16 juin 2026 — Modifié à 13 h 55 min
Par Isolyne Chapeyrou - Trium Médias

Les travaux du nouveau terrain de soccer et de football de l’école secondaire ont officiellement commencé ce matin, c’est ce qu’a annoncé avec fierté le directeur général adjoint du Centre de services scolaire (CSS) des Rives-du-Saguenay, Jean-François Proulx. 

Après de longues années d’attente, le projet voit enfin le jour. Ce sont au total plus de 5 millions de dollars qui sont investis dans la rénovation et la construction du nouveau terrain. Le CSS participe à hauteur de 3,8 millions de dollars, la Ville, quant à elle, donne 1,5 million et la Caisse Desjardins de la Rive-Nord alloue 140 000 $, qui permettront la construction d’un terrain de basket et de volley sur plage. 

Le lancement des travaux en réjouit plus d’un. « Ça fait 20 ans qu’on travaille sur ce projet-là », explique le directeur général adjoint du CSS. De son côté, le conseiller du district 7, Serges Gaudreault, est fier de voir le projet aboutir, un projet qui lui tient à cœur depuis bien longtemps : « En 2021, on en avait parlé et on pensait que ça se ferait l’année d’après, finalement on est ici en 2026. » Originaire lui-même de Chicoutimi-Nord, le conseiller a « travaillé dur », selon ses collègues, notamment sur la modification du protocole d’entente. Celui-ci permet à l’école secondaire d’utiliser le budget comme elle le souhaite dans le cadre des travaux. 

La fierté est partagée par les élèves qui sont heureux de pouvoir bénéficier d’un terrain davantage sécuritaire : « On va être fiers de ramener d’autres équipes chez nous », affirme le joueur de football des Cyclones, Shayn Rousseau. 

Les citoyens de la ville pourront bénéficier des installations au même titre que les associations sportives. « On veut que ce soit un lieu de vie et de rassemblement », explique le représentant de la Caisse Desjardins, Jeremy Tremblay. 

Les nouvelles installations seront accessibles au public en octobre prochain.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Repaire du moulin à pulpe, une nouvelle attraction au Village historique de Val-Jalbert
Publié à 16h18

Le Repaire du moulin à pulpe, une nouvelle attraction au Village historique de Val-Jalbert

À l’occasion du lancement de la saison touristique estivale 2026, le Village historique de Val-Jalbert a fait connaître sa nouvelle attraction phare : Le Repaire du moulin à pulpe, un convoi de deux wagons remplis de surprises interactives et immersives, pour les jeunes de 5 à 12 ans. Un concept qui permet aux plus jeunes de s’approprier de ...

LIRE LA SUITE

Une mobilisation record pour la collecte de fonds Arrête Don$
Publié à 15h00

Une mobilisation record pour la collecte de fonds Arrête Don$

Le 11 juin dernier, les six fondations rattachées à Santé Québec – Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire ont uni leurs forces à l’occasion de la collecte de fonds « Arrête Don$ », consacré au financement des soins de santé et des services sociaux sur l’ensemble du territoire régionale. Au terme de cette journée de mobilisation, un montant total ...

LIRE LA SUITE

Passerelle piétonne : Rio Tinto offre 500 000$ à Saguenay
Publié à 14h00

Passerelle piétonne : Rio Tinto offre 500 000$ à Saguenay

Une entente de principe a été signée entre la ville de Saguenay, Rio Tinto et la Première Nation de Mashteuiatsh pour la création d’une passerelle piétonne qui reliera la piste cyclable du boulevard Saguenay au Poste-de-Traite-de-Chicoutimi.  Le projet est pour l’instant estimé à 1,5 million de dollars pour la Ville, mais le montant n’est pas ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES