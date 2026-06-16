Cinq bureaux touristiques modernisés pour un meilleur accueil

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce la fin du projet de modernisation de cinq premiers bureaux d’information touristique dans le cadre de la mise à niveau globale des lieux d'accueil de la région.

Soutenue par la ministre du Tourisme par le biais du Plan d’action Bonjour accueil 2023-2026, cette démarche de modernisation vise à faire de l’étape de l’accueil un levier pour prolonger le séjour des visiteurs en rendant leur expérience plus cohérente et moderne.

« La qualité de l’expérience d’accueil est un facteur clé de la performance touristique d’une destination. On doit donc tous continuer à travailler fort pour offrir le meilleur accueil possible aux touristes. Je salue l’engagement de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean dans ce projet d’importance qui rehaussera les services offerts pour valoriser de manière encore plus optimale les nombreux atouts de la région et qui s’inscrit parfaitement dans la vision mise de l’avant par notre gouvernement », souligne la ministre du Tourisme, Amélie Dionne.

« Chaque année, des milliers de visiteurs franchissent les portes de nos bureaux d'information touristique. En modernisant ces lieux d'accueil, nous leur donnons envie de découvrir davantage notre région et de prolonger leur séjour. Cette mise à niveau contribuera de façon importante aux retombées socioéconomiques pour nos communautés. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce projet porteur pour un secteur aussi important pour notre région » indiquent Yannick Gagnon, député de Jonquière, Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean, et Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et députée de Roberval.

Les améliorations en détail

La modernisation des bureaux d’information touristique s’est notamment traduite par l’accroissement des services offerts et la mise en place d’espaces conviviaux incluant des zones de détente, des coins de jeux pour les enfants, des tables à dîner, des aires de pique-nique, des réfrigérateurs et d’autres équipements permettant d’agrémenter le confort des voyageurs.

Les deux routes touristiques officielles de la région ont également été mises à l’avant-plan afin de mieux orienter les visiteurs.

Le projet se poursuivra sous peu avec une deuxième phase touchant trois autres lieux, pour se conclure par la rénovation des quatre derniers sites financés par Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Collection SagLac et vitrine promotionnelle

Par ailleurs, dès le 24 juin, les nouveaux présentoirs installés dans les bureaux d’information touristique mettront en valeur une nouvelle collection d’outils et d’objets promotionnels signés SagLac constituée de vêtements, d’articles de papeterie et d'accessoires du quotidien aux couleurs de la région. Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean poursuivra également la distribution gratuite de ses autocollants signature.

Un nouveau breuvage pétillant SagLac : Faut le boire ! s’ajoute également à cette offre promotionnelle régionale. Ce breuvage sans alcool marie les bleuets sauvages de Délices du Lac-Saint-Jean, le sirop d’érable de l’Érablière au Sucre d’Or et une touche distinctive de sapin. Il a été élaboré en collaboration avec Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean par l’entreprise autochtone KWE Cocktails basée à Alma.