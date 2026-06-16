Naissance prochaine d’une nouvelle caisse Desjardins à Arvida

Réunis en assemblées générales extraordinaires les 8 et 9 juin derniers, les membres des Caisses Desjardins d’Arvida-Kénogami et de la Caisse Desjardins Métallurgie et des Produits forestiers – Saguenay–Lac-Saint-Jean ont donné leur aval au projet de regroupement présenté par leur institution financière.

Du côté de la Caisse d’Arvida-Kénogami, la proposition a récolté un appui de 82,32 % des votes. Chez les membres de la Caisse d’économie de la Métallurgie et des Produits forestiers – Saguenay–Lac-Saint-Jean, le projet a également reçu un soutien important, avec 80 % des voix en faveur.

À la suite de cette approbation, la nouvelle entité, qui portera le nom de Caisse Desjardins des Bâtisseurs-d’Arvida-Kénogami, devrait voir officiellement le jour le 1er janvier 2027, sous réserve de l’aval de l’Autorité des marchés financiers. La coopérative ainsi formée rassemblera plus de 27 000 membres et administrera un volume d’affaires estimé à 2,2 milliards de dollars.

Selon Desjardins, ce regroupement renforcer l’institution, lui permettant de « s’imposer comme un leader financier incontournable dans son milieu ». Desjardins souligne par ailleurs que cette transition devrait se dérouler avec un minimum d’impact pour les membres.