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Mardi, 16 juin 2026

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Temps de lecture : 57s

Un bébé orignal recueilli d’urgence au Zoo de Falardeau

Le 16 juin 2026 — Modifié à 10 h 49 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Zoo de Falardeau a récemment accueilli un bébé orignal âgé d’à peine une semaine. Le jeune cervidé a été secouru dans une forêt du Lac-Saint-Jean après avoir été retrouvé seul, rapporte Radio-Canada.

À son arrivée, l’état du petit était jugé critique. En hypothermie et affaibli, il n’avait ni mangé ni bu depuis environ trois jours. Rapidement pris en charge par l’équipe du zoo, le veau a été transféré à la pouponnière, où il reçoit des soins constants.

L’intervention est réalisée sous la supervision du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), qui encadre les protocoles de récupération et de réhabilitation de la faune sauvage.

Si son état de santé s’améliore, le jeune orignal pourrait être transféré dès la semaine prochaine dans un nouvel enclos de réhabilitation spécialement conçu par le MELCCFP. Cependant, conformément aux protocoles en vigueur, si l’état du veau devait se détériorer ou ne pas permettre une remise en liberté sécuritaire, il pourrait être maintenu en captivité.

Chaque année, le Zoo de Falardeau intervient dans des dizaines de cas similaires. Dans la majorité des situations, les animaux soignés sont relâchés avec succès dans leur habitat naturel. La semaine dernière encore, un jeune ours noir secouru à Saint-Fulgence a pu retrouver la liberté après avoir passé l’hiver dans un enclos isolé, à l’abri des visiteurs.

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