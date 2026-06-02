Les Saguenéens célèbrent leur titre et dressent leur bilan

À la suite de leur périple en Colombie-Britannique dans le cadre du tournoi de la Coupe Memorial, les joueurs des Saguenéens sont de retour au centre-ville de Chicoutimi afin de célébrer avec leurs partisans leur titre de champions de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ). Une parade du trophée Gilles-Courteau a eu lieu ce mardi 2 juin, suivie de festivités à la Zone portuaire.

Massés le long de la rue Racine pour assister au défilé, plus de 2 000 partisans ont pris part aux célébrations afin de saluer l’exploit des Saguenéens, qui ont ramené la Coupe Gilles-Courteau au Saguenay pour la première fois en plus de 30 ans.

Répartis à bord d’un long cortège, les joueurs ont été accueillis dans une ambiance festive par les nombreux partisans réunis sur leur passage. Pour plusieurs, cette célébration représentait une occasion unique de rencontrer leurs héros et d’obtenir, par la même occasion, une signature qui restera gravée dans leur mémoire.

Après avoir parcouru les rues du centre-ville, les Saguenéens ont conclu les célébrations à la scène extérieure de la Zone portuaire de Chicoutimi. Accueillis par une foule enthousiaste, les joueurs ont pu communier une dernière fois avec leurs partisans dans une ambiance festive marquant la fin d’une saison mémorable.

« L’énergie est à son sommet. C’était important pour nous d’offrir cette journée de célébration et de permettre aux gens de vivre ce type d’événement avec l’équipe », a déclaré le directeur des opérations administratives des Saguenéens, Serge Proulx.

Bilan de la saison

Plus tôt aujourd’hui, les dirigeants des Saguenéens ont participé à une conférence de presse afin de dresser le bilan de la saison 2025-2026.

M. Proulx a indiqué que l’équipe avait enregistré la deuxième meilleure assistance de son histoire. En additionnant le nombre de spectateurs de la saison régulière à celui des séries éliminatoires, un total de 158 493 personnes se sont déplacées pour assister à un match.

« Cette année, les partisans ont vraiment répondu présents. Ils ont été là plus que jamais et nous tenons à les remercier sincèrement pour tout leur soutien, autant cette saison qu’au cours des dernières années », a déclaré M. Proulx.

Quant au succès qu’a connu l’équipe cette année, le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, explique qu’il repose sur trois éléments clés : progresser de semaine en semaine sans imposer de pression supplémentaire aux joueurs, maintenir une solide défensive et adopter un style de jeu physique afin d’avoir l’avantage sur les adversaires.

Après une fin de parcours chargée en séries éliminatoires et à la veille du repêchage de la LHJMQ, qui se tiendra demain soir, la direction a pu rencontrer ses joueurs afin de discuter de l’avenir de l’équipe.

Pour le moment, aucune décision majeure n’a été annoncée par le directeur général, hormis le départ officiel de joueurs comme Thomas Desruisseaux, Lucas Beckman, Liam Lefebvre et Alonso Gosselin à la suite de transactions entre équipes.

Questionné sur son avenir derrière le banc des Saguenéens, M. Jean a laissé entendre qu’il ne comptait pas quitter ses fonctions de sitôt et qu’il demeurerait en poste aussi longtemps que la passion serait au rendez-vous.