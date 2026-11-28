Le Centre Georges-Vézina sera le théâtre d’un rendez-vous important pour les amateurs de hockey le 1ᵉʳ décembre prochain. Le Défi des espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH) réunira plusieurs des meilleurs joueurs admissibles au prochain repêchage de la LNH.

Toutefois, aucun membre des Saguenéens de Chicoutimi ne sera en uniforme.

Selon Martin Therriault, analyste d'espoirs, la cuvée de cette année est particulièrement intéressante, notamment en raison de la présence de plusieurs espoirs de premier plan. La formule, qui oppose une sélection de la LCH à l’équipe américaine des moins de 18 ans, permet aux recruteurs de comparer les joueurs dans un contexte de compétition relevé.

« C’est plaisant pour les recruteurs, tout le monde est un peu dans le même groupe. [...] Tu te retrouves avec vraiment beaucoup de candidats au top 10 », explique Martin Therriault.

Cinq joueurs à surveiller de près

Parmi les joueurs de la formation de la LCH, l'analyste place Dima Zhilkin au premier rang de sa liste. L'attaquant du Spirit de Saginaw dans la ligue junior de l'Ontario (OHL) connaît un début de saison du tonnerre avec 40 points en 24 rencontres. Selon plusieurs analystes et recruteurs, il est présentement l'un des 3 meilleurs espoirs pour le prochain repêchage de la LNH.

L'analyste voit en lui un joueur particulièrement complet, capable de contribuer dans plusieurs facettes du jeu. Malgré un gabarit plus modeste, légèrement sous la barre des 6 pieds, Zhilkin se démarque par sa vitesse, son jeu physique, la qualité de ses mains et sa mobilité.

« C’est un joueur qui peut tout faire, honnêtement. [...] C’est un de mes favoris pour peut-être jouer avec l’équipe Canada junior », souligne-t-il.

Alexis Joseph, des Sea Dogs de Saint John, figure également parmi les joueurs les plus attendus. Après un passage plus difficile à la Coupe Hlinka-Gretzky, le centre gros format de 6 pieds 5 pouces connaît une excellente séquence. Ses 24 points en 21 matchs font de lui l'un des meilleurs espoirs à la position de centre cette année.

Carter Meyer, de l'organisation des Remparts de Québec, sera un autre joueur à surveiller. L'Américain affrontera plusieurs de ses compatriotes et anciens coéquipiers, puisqu'il évoluait auparavant dans le programme américain des moins de 18 ans.

Deux autres attaquants complètent le top cinq de Therriault : Jaakko Wycisk, attaquant du Storm de Guelph (OHL), reconnu pour son intelligence et ses qualités de passeur, ainsi que Brock England des Thunderbirds de Seattle dans la ligue junior de l'ouest (WHL), dont le coup de patin et la capacité à manier la rondelle à haute vitesse attirent l'attention.

La Ligue de hockey junior Maritimes Québec comptera huit représentants dans la formation de la LCH. Une présence qui témoigne selon lui de la qualité de la cuvée actuelle.

Une vitrine, mais pas un verdict

Au-delà du spectacle, le Défi des espoirs représente une occasion supplémentaire pour les recruteurs de mieux évaluer les joueurs. La formule actuelle, qui oppose la LCH aux États-Unis, ajoute notamment un élément de rivalité et de compétitivité qui peut faire ressortir certaines qualités.

La performance individuelle n'est toutefois pas garante d'un rang de sélection. Therriault rappelle qu'un seul match ne peut pas résumer le potentiel d'un joueur, surtout aussi tôt dans la saison.

Il cite notamment Carter Bear, 13ᵉ choix des Red Wings de Détroit en 2025, qui avait connu des performances plus discrètes lors de cette compétition.

Pour les recruteurs, l'objectif est plutôt d'ajouter des éléments à l'évaluation globale d'un joueur, notamment sa capacité à s'adapter à un niveau de compétition supérieur et à se démarquer parmi les meilleurs.

« Pour les recruteurs, c'est l'ensemble de la saison. Tu vas simplement chercher une donnée. Mais ça ne fait pas foi de tout », rappelle-t-il.

Un autre match avec les mêmes joueurs aura lieu de l'autre côté de la route 175 le lendemain au Centre-Vidéotron de Québec