Le Club de curling de Kénogami procédera au renouvellement complet de sa flotte de pierres à la suite d’un investissement de 96 000 $. Au total, 64 nouvelles pierres seront acquises afin de remplacer celles utilisées depuis maintenant 40 à 60 ans.

C’est un projet rendu possible grâce à une contribution financière de 50 000 $ de la Ville de Saguenay. Selon le président du club, Frank Moffat, les démarches auprès de la municipalité étaient en cours depuis plusieurs années. Une rencontre tenue plus tôt cette année a finalement permis de faire avancer le dossier.

« On nous a dit qu’ils allaient nous donner 50 000 $ pour ce projet. De notre côté, on devait s’engager à payer le reste de la facture », explique-t-il.

Le club doit donc trouver les 46 000 $ supplémentaires pour compléter le financement de l’achat. Pour y parvenir, il a notamment mis sur pied une campagne permettant aux membres et aux entreprises de commanditer une poignée de pierre. Le nom du donateur sera alors gravé sur celle-ci.

« Déjà, on a vendu en quelques jours seulement 30 poignées », souligne Frank Moffat.

Le président précise que tout surplus généré par cette campagne sera versé au fonds de roulement du club. Les sommes pourront ainsi servir à financer d’autres projets et les investissements qui seront éventuellement nécessaires pour maintenir les installations.

Une amélioration de l’expérience de jeu

Au-delà du renouvellement du matériel, l’acquisition de nouvelles pierres devrait avoir des effets concrets sur la qualité du jeu. Les pierres actuellement utilisées ont perdu une partie de leur poids au fil des décennies, notamment en raison de l’entretien nécessaire pour maintenir leurs caractéristiques.

« Une pierre neuve, ça pèse 48 livres. Nos pierres qui ont entre 40 et 60 ans pèsent environ 38 livres. »

Les nouvelles pierres devraient donc offrir une meilleure expérience aux joueurs, avec un comportement différent sur la glace. Le président s’attend notamment à ce qu’elles soient plus vivantes et plus explosives.

Il faudra toutefois faire preuve de patience avant de pouvoir utiliser le nouveau matériel. La commande a été passée auprès d’un fabricant situé en Ontario, alors que seulement deux entreprises dans le monde produisent des pierres de curling.

« On est les 13es sur leur liste de commandes. On s’attend normalement à avoir nos pierres en septembre 2027. »