Sags: une deuxième représentation consécutive

Les Saguenéens de Chicoutimi seront représentés par l'attaquant Andrew Mohesky et le défenseur William Dubé lors du prochain match des espoirs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, prévu le 28 octobre au Centre Slush Puppie de Gatineau.

Mohesky rejoindra Dubé, dont la participation avait été annoncée précédemment. Les joueurs ont été retenus par un comité de recruteurs de la Ligue nationale de hockey, puisque ce rendez-vous met en vedette des espoirs admissibles au prochain repêchage de la LNH. 40 joueurs seront en action, dont un éventuel choix du top 10, le joueur de centre Alexis Joseph des Sea Dogs de St-Jean.

Ce match en sera à sa seconde édition. Pour les Saguenéens, ce sont les avants Nathan Lecompte et Émile Ricard qui ont enfilé les patins pour la première édition l'an dernier, Lecompte avait d'ailleurs trouvé le fond du filet. Ils ont toutefois été ignorés lors du repêchage de la LNH 2026 présenté à Buffalo.

Âgé de 18 ans, Mohesky a récolté cinq points, dont trois buts, depuis le début de sa première saison dans la LHJMQ.

De son côté, Dubé connaît un bon début de campagne avec une récolte de 10 points, dont trois buts et sept passes, en neuf rencontres.