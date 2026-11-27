Les importants travaux de réfection des infrastructures souterraines réalisés sur le boulevard Saguenay, à proximité de l’hôtel de ville de Saguenay, sont maintenant complétés. Après plusieurs mois de chantier, la circulation a repris normalement dans le secteur et le stationnement de l’hôtel de ville, fermé pendant la durée des travaux, est de nouveau accessible.

Évalué à cinq millions de dollars, le projet consistait principalement au remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout, rapporte Radio-Canada. Débutés en août dernier, les travaux se sont officiellement terminés mercredi. Les équipes ont procédé à l’installation d’une nouvelle conduite d’aqueduc ainsi qu’au remplacement des conduites d’égout.

La Ville de Saguenay souligne également que le réseau d’égout a été modernisé grâce à la séparation des eaux pluviales et des eaux usées dans deux conduites distinctes. Les travaux ont aussi permis de refaire les installations alimentant l’hôtel de ville en eau potable.

Ce chantier constituait la suite des travaux amorcés l’an dernier sur la rue Lafontaine, entre le boulevard du Saguenay et la rue Jacques-Cartier. La municipalité a indiqué par ailleurs qu’aucun grand projet de réfection souterraine n’est prévu au centre-ville en 2027, offrant ainsi un répit aux citoyens et aux automobilistes. Des interventions ponctuelles de pavage et d’entretien des trottoirs demeureront toutefois au programme.

La route des Fondateurs accessible plus tôt que prévu

La Ville de Saguenay a également annoncé la réouverture de la route des Fondateurs à la circulation depuis jeudi midi. Le chantier visant à remplacer un ponceau affaissé a été complété près d’un mois avant l’échéancier initial. Les usagers de la route peuvent désormais circuler sans détour entre Larouche, Hébertville et Saguenay.

Rappelons qu’un ponceau de 1,8 mètre de diamètre s’était affaissé en mai 2026, forçant le lancement de travaux de réparation le 31 août. La nouvelle infrastructure consiste en un ponceau voûté en béton armé doté d’une ouverture de quatre mètres de largeur et d’une hauteur de 3,2 mètres.

Fermeture hivernale du rang Saint-Antoine

Par ailleurs, la Ville de Saguenay informe la population que le rang Saint-Antoine sera fermé à la circulation pour la saison hivernale à compter de 21 h le 26 novembre 2026, et ce, jusqu’au 30 avril 2027.

Cette fermeture touchera le tronçon situé entre la route Prosper et le complexe Intencité. Durant cette période, le secteur sera réservé à certaines activités industrielles et les accès seront contrôlés en tout temps.