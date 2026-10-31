Faits divers

 Temps de lecture : 26s

Pas d'arrestion

Homme atteint d'un projectile d'arme à feu à Saint-Honoré

Le 31 octobre 2026 - Modifié à 08 h 44 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h, un homme a été atteint d’un projectile d’arme à feu à Saint-Honoré.

L’événement s’est produit sur le stationnement d’une résidence située sur le boulevard Martel.

« Le ou les suspects ont par la suite pris la fuite à bord d’un véhicule pour lequel nous n’avons pas de description », explique l’agent Marc Tessier, porte-parole à la SQ.

L’homme a été conduit à un centre hospitalier, mais sa vie n’est pas en danger.

« Les techniciens sont sur place pour analyser la scène. Il s’agit d’une équipe majeure qui enquête sur le dossier et il n’y a pas d’arrestation pour le moment. »

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