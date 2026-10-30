Faits divers

 Temps de lecture : 47s

Plus de 80 000 cigarettes de contrebande saisies à Saguenay

Le 30 octobre 2026 - Modifié à 11 h 48 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Groupe d’intervention en violence urbaine du Service de police de Saguenay (SPS) a réalisé la plus importante saisie de cigarettes de contrebande des cinq dernières années sur le territoire saguenéen. Plus de 80 000 cigarettes ont été saisies lors d’une intervention menée dans la soirée du 28 octobre.

Selon les informations transmises par le SPS, les enquêteurs ont effectué une perquisition dans le véhicule d’un résident de Jonquière. Les policiers y ont découvert les cigarettes de contrebande, qui ont été saisies. Le véhicule a également été confisqué à titre de bien infractionnel.

Deux personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête. Il s’agit d’un homme dans la soixantaine et d’une femme âgée d’une soixantaine-dizaine d’années. Les deux suspects ont été appréhendés en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

Ils pourraient éventuellement faire face à des accusations de vente, de livraison ou de possession de tabac destiné à la vente au détail au Québec dont les paquets ne sont pas identifiés conformément aux exigences de la loi. Après leur arrestation, les deux individus ont été remis en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires.

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