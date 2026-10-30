Fermetures temporaires sur l’autoroute 70 à Saguenay

Les automobilistes circulant sur l’autoroute 70 à Saguenay devront à bien planifier leurs déplacements au cours des prochains jours. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce que des transports de pièces surdimensionnées auront lieu les 2 et 4 novembre 2026 à compter de 19 h sur certains secteurs de l’autoroute.

Les opérations se dérouleront entre la bretelle d’accès à l’autoroute 70 à partir du chemin de la Grande Anse et la sortie 36, au boulevard René-Lévesque. Des interventions sont également prévues à la sortie 47 menant au boulevard Talbot en direction sud.

En raison du passage de ces convois exceptionnels, des fermetures temporaires de courte durée seront nécessaires. Les usagers de la route pourraient notamment être touchés par la fermeture de la bretelle d’entrée vers l’autoroute 70 à partir du chemin de la Grande Anse, des bretelles d’entrée et de sortie du boulevard René-Lévesque ainsi que de la bretelle de sortie vers le boulevard Talbot.

Le ministère précise que ces fermetures seront de courte durée, mais rappelle néanmoins que les interventions pourraient être reportées, prolongées ou annulées en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles.