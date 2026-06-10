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Mercredi, 10 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 52s

Consommation d’eau

Restrictions temporaires à Shipshaw Nord et Chicoutimi Nord

Le 10 juin 2026 — Modifié à 07 h 16 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay demande aux citoyens de ShipshawNord, ainsi qu’à une partie de ceux résidant à ChicoutimiNord, de limiter leur consommation d’eau potable aux usages essentiels. Cette mesure restera est en vigueur jusqu’à samedi.

Les activités de base comme l’alimentation, la douche, la lessive et le lavage de la vaisselle peuvent se poursuivre normalement. Toutefois, l’administration municipale demande d’éviter les usages extérieurs comme arroser les pelouses, remplir les piscines, ainsi que de laver les voitures ou les entrées. L’utilisation d’un arrosoir alimenté par le réseau d’eau potable pour se rafraîchir est également déconseillée.

Les secteurs visés comprennent l’ensemble de ShipshawNord, en plus des résidences et bâtiments de ChicoutimiNord situés à l’ouest du boulevard Martel. Les citoyens peuvent consulter le périmètre exact de la zone concernée grâce à une carte interactive disponible en ligne à l’adresse aqueduc.saguenay.ca.

Selon la Ville, ce type de situation peut se produire à l’occasion dans ce secteur. Le réseau d’aqueduc de ShipshawNord dépend en effet d’un bassin versant plus vulnérable aux baisses de débit lors des périodes chaudes et sèches.

Les autorités municipales se veulent toutefois rassurantes. Les précipitations attendues au cours de la journée de samedi prochain devraient permettre un retour à la normale rapide et une stabilisation de l’alimentation en eau potable.

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