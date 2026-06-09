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Mercredi, 10 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 29s

Corps inanimé à La Baie : les policiers à la recherche d’une voiture

Le 09 juin 2026 — Modifié à 06 h 59 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L’enquête se poursuit dans le dossier du corps inanimé retrouvé dimanche dernier sur le Chemin de la Batture à La Baie. Les enquêteurs du Service de police de Saguenay (SPS) font maintenant appel à la population, dans le but de retrouver un véhicule qui était la propriété de la victime.

Il s’agit d’une Subaru Impreza 2019, de couleur argent, modèle « hatchback » 2.0L AWD, immatriculée E18 RAG. Le véhicule pourrait se trouver à proximité des berges de la rivière Saguenay. Toute personne qui localiserait ce véhicule est surtout priée de ne pas y toucher et de communiquer plutôt immédiatement avec le Service de police de Saguenay.

Toute information pertinente peut être transmise au (418) 699-6000.

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