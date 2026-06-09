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Mercredi, 10 juin 2026

Économie

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Pour joindre les deux bouts des québécois louent leur voiture

Le 09 juin 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Afin de mieux joindre les deux bouts, les québécois sont de plus en plus nombreux à louer leur voiture, une tendance observée un peu partout à travers le monde. La hausse des déplacements estivaux incite de plus en plus de Québécois à transformer leur voiture en source de revenus supplémentaires.

C’est ainsi qu’on apprend que les réservations de voitures de location pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste ont augmenté de 28 % par rapport à l'année dernière. En 2025, les hôtes de la plateforme de location Turo de la région de Montréal ont gagné près de 400 000 $ au total pendant ce congé férié.

Les annonces de véhicules sur Turo, la plateforme de location de voitures à Montréal ont augmenté de 22 % au cours de la première semaine de mai par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les réservations de voitures de location pour les grands événements estivaux du Québec ont augmenté de 19 % d'une année à l'autre.

Turo propose d’ailleurs des centaines de milliers de véhicules proposés par un vaste réseau d'hôtes locaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Australie. À titre d’exemple, on estime que l'été dernier, les hôtes montréalais ont gagné près de 2 millions de dollars au total grâce aux quatre plus grands événements estivaux du Québec : le Grand Prix du Canada de Formule 1, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le Festival international de jazz de Montréal et le Festival musique et arts Osheaga.

Louer son véhicule  représente donc une source de revenus considérable pour les propriétaires de voitures de la région métropolitaine.

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