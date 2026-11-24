La cathédrale de Chicoutimi a accueilli entre ses murs, pour la toute première fois, samedi dernier, le 21 novembre, l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le cadre de son spectacle Cathédrale symphonique : Mozart et Wagner. Au total, 130 musiciens et choristes étaient réunis afin de donner vie aux compositions de deux géants de l’histoire de la musique.

Réunissant les talents du chef et directeur artistique de l’Orchestre symphonique, Johann Stuckenbruck, de ses musiciens ainsi que les voix de 65 choristes, l’événement était également l’occasion de célébrer en grand le retour du répertoire symphonique avec chœur, une formule qui n’avait pas été présentée depuis la pandémie.

En poste depuis 2025, M. Stuckenbruck est rapidement tombé sous le charme de la cathédrale à son arrivée dans la région. Il souhaitait depuis longtemps pouvoir y présenter une prestation, dans ce lieu de culte construit il y a plus de 100 ans, qu’il considère comme un « véritable joyau du patrimoine architectural de la région ».

Avec ses proportions imposantes et son architecture majestueuse, la cathédrale Saint-François-Xavier a offert un cadre particulièrement évocateur à cette rencontre entre la puissance de l’orchestre symphonique et la richesse des voix chorales.

« Nous avons eu un spectacle incroyable et je crois que c’était une rare occasion, autant pour nous que pour le public, de voir un grand orchestre et un grand chœur réunis sur scène dans la cathédrale », souligne M. Stuckenbruck.

Une impression partagée par la directrice générale de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Stéphanie Girard, qui s’est dite particulièrement satisfaite de la réception du spectacle et très fière du résultat.

Ce projet d’envergure était également le fruit d’une remarquable collaboration entre l’Orchestre et le milieu choral de la région. Au total, 21 chœurs actifs du territoire ont pris part au spectacle, réunissant des choristes provenant du nord du Lac-Saint-Jean jusqu’au Bas-Saguenay.