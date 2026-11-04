Les artistes du Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’honneur au 48e Gala de l’ADISQ

L’industrie musicale québécoise sera en fête dès ce mercredi soir alors que s’amorcera le 48e Gala de l’ADISQ. Répartie sur trois événements présentés dans le cadre de la Semaine de toutes les musiques, cette grande célébration permettra peut-être à plusieurs artistes et organisations du Saguenay–Lac-Saint-Jean de repartir avec quelques Félix.

Les festivités débuteront dès 16 h au MTELUS avec le Gala de l’industrie et le Premier Gala de l’ADISQ. Le point culminant de cette 48e édition aura toutefois lieu le dimanche 8 novembre, à 20 h, à la Place des Arts, lors du Gala de l’ADISQ animé par l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais, où onze Félix seront remis.

Cette année, 247 albums, 67 spectacles et 27 vidéoclips ont été évalués parmi les œuvres lancées entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Au total, 56 trophées seront décernés au cours des trois cérémonies.

Une forte présence régionale

Parmi les artistes les plus en vue figure le duo Angine de poitrine, qui pourrait repartir avec une dizaine de Félix. Le groupe est notamment en nomination dans les catégories Artiste de l’année - Rayonnement international, Révélation de l’année, Auteur ou compositeur de l’année, Groupe ou duo de l’année et Chanson de l’année. Seule Lou-Adriane Cassidy obtient davantage de nominations cette année.

Le quintette almatois Marie Céleste se retrouve également parmi les finalistes dans la catégorie Révélation de l’année grâce à son album Tout ce qui brille, paru en mars dernier. La formation est également en lice pour les Félix de l’Album de l’année - Alternatif et de la Vidéo de l’année.

À Mashteuiatsh, l’auteur-compositeur-interprète Mike Paul Kuekuatsheu récolte quant à lui ses premières nominations à l’ADISQ. Son album Nutshimit lui vaut une place parmi les finalistes dans les catégories Artiste autochtone de l’année et Album de l’année en langues autochtones.

Le Dolmissois Mario Pelchat obtient pour sa part deux nominations, dont celle de l’Album de l’année - Succès populaire pour Duos de mes 60 ans. Finalement, Gab Bouchard, originaire de Saint-Prime, figure également parmi les finalistes. Son troisième album, ENCORE ENCORE, est en nomination dans la catégorie Album de l’année - Rock.

Le Théâtre Palace et La Noce en quête d’un premier Félix

Au-delà des artistes, plusieurs acteurs régionaux de l’industrie musicale pourraient aussi être récompensés. Diffusion Saguenay est en nomination au Gala de l’industrie dans la catégorie Salle de spectacle de l’année pour la gestion du Théâtre Palace de Jonquière. Il s’agit d’une première nomination aux Félix pour l’organisme.

Le Festival La Noce pourrait également inscrire une première victoire à son palmarès. L’événement saguenéen, qui a présenté sa neuvième édition l’été dernier sur le site de La Pulperie de Chicoutimi, est finaliste dans la catégorie Événement de l’année.