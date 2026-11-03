Culture

 Temps de lecture : 46s

Chantale Hudon prend la tête du CA de La Pulperie de Chicoutimi

Le 03 novembre 2026 à 15 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Pulperie de Chicoutimi / Musée régional amorce un nouveau chapitre de sa gouvernance. Lors de la séance du conseil d’administration tenue le 26 octobre dernier, les administrateurs ont élu Chantale Hudon à la présidence de l’organisme.

Mme Hudon succède à Jean-Marc E. Roy, qui occupait la présidence du conseil d’administration depuis 2020. Membre du CA depuis 2012, ce dernier demeurera toutefois administrateur jusqu’à la fin de son mandat, prévue en juin 2027.

Figure bien connue du milieu artistique régional, Chantale Hudon a été propriétaire de la Galerie d’art La Corniche pendant près de quatre décennies, de 1986 jusqu’à sa fermeture en juin 2023. Au fil des ans, la galerie a contribué à faire rayonner de nombreux artistes locaux, provinciaux et internationaux.

En plus de son apport au monde des arts, Mme Hudon possède une expérience en gouvernance. Elle a notamment siégé aux conseils d’administration de la Fondation Timi, de Promotion Saguenay et de la Corporation des centres-villes.

Membre du conseil d’administration de La Pulperie depuis 2024, elle prend désormais les rênes de l’instance avec le mandat de poursuivre le développement et le rayonnement de l’institution muséale.

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