Culture

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L’Opéra du Royaume dévoile sa prochaine production

Le 30 octobre 2026 à 15 h 59
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Opéra du Royaume a levé le voile sur sa prochaine production en annonçant la présentation de L’Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel. L’opéra sera présenté les 5 et 6 mars 2027 à la Salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière.

Présentée comme une œuvre « fantastique à découvrir en famille », cette nouvelle production prendra place dans une configuration inédite de la salle, conçue pour rapprocher les artistes du public. Les costumes porteront la signature de Marie-Pascale Chevarie, tandis que les éclairages seront assurés par Bastian A. Miranda. Tous deux reviennent à l’Opéra du Royaume après leur participation aux productions de Cendrillon et Don Giovanni.

La mise en scène sera confiée au directeur artistique John LaBouchardière, épaulé par le directeur musical Christopher Gaudreault, qui dirigera un ensemble de musiciens de chambre. 

Le spectacle plongera les spectateurs dans l’univers imaginé par Ravel, où un enfant voit les objets, les animaux et la nature qui l’entourent prendre vie. À travers l’humour, l’émotion et l’imaginaire, l’œuvre créée en 1925 aborde également les thèmes de la violence, de ses conséquences et de la réparation.

Des artistes d’ici et d’ailleurs

C’est la soprano gatinoise Lucie St-Martin qui tiendra le rôle-titre de l’Enfant, marquant ainsi ses débuts à l’Opéra du Royaume. Elle avait déjà incarné ce personnage avec succès à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Autour d’elle, huit autres solistes se partageront une multitude de personnages, passant d’un rôle à l’autre au fil du récit.

Plusieurs artistes déjà connus du public régional seront de retour sur les planches. Vanessa Croome et Émilie Baillargeon retrouveront l’Opéra du Royaume après leur prestation remarquée dans Cendrillon, tandis que la basse Matthew Li reviendra à Saguenay après avoir séduit les spectateurs dans le rôle de Leporello de Don Giovanni en 2025.

La production servira aussi de tremplin à de nouveaux talents. La soprano Kevisha Williams, qui a participé au premier atelier de développement artistique de l’Opéra du Royaume plus tôt cette année, effectuera ses débuts professionnels sur scène à Saguenay. La mezzo-soprano britannique établie à Montréal, Mia Rolland, prendra également part à l’aventure.

La distribution comptera enfin plusieurs artistes de la région, dont la mezzo-soprano saguenéenne Rachèle Tremblay, de retour à l’Opéra du Royaume pour la première fois depuis son interprétation de Rosina dans Le Barbier de Séville, ainsi que le ténor Richard‑Nicolas Villeneuve. Le baryton beauceron Pierre Rancourt complétera la distribution en faisant ses débuts avec la compagnie saguenéenne.

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