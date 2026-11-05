Une petite radio sur le terrain des grands

La radio communautaire du Saguenay, CKAJ 92,5, a bien changé depuis les dix dernières années même si elle opère officiellement depuis plus de 50 ans. D’abord propulsée par l’arrivée au Cégep de Jonquière du nouveau département des Arts et technologie des médias (ATM) en 1975, cette radio prenait déjà une place prépondérante parmi les technologies qui se trouvent au sein de ce cégep progressiste et novateur.

La radio communautaire constitue, pour les finissants d’ATM, un terrain fertile pour acquérir une expérience à ajouter à leur CV. Mais, avec l’usure du temps, la radio communautaire a croulé sous la concurrence.

Louis Champagne

Pour la sortir de l’oubli, on a fait appel au roi déchu des ondes, Louis Champagne, qui, malgré son incontestable talent d’animateur, connaissait des faiblesses dans la gestion et l’administration d’une station de radio.

Tenace et bon vendeur, il a convaincu la Ville de Saguenay et son maire, Jean Tremblay, de subvenir aux besoins de financement immédiats de la station. De plus, une personne de son cabinet est déléguée au CA de cet OSBL communautaire, afin d’explorer les avenues à emprunter pour donner à la station son second souffle.

Radio rentable

Le résultat : un apport important de nouvelles ressources pour la recherche de financement et surtout la prise en charge des opérations par une nouvelle direction générale. Ces nouveaux dirigeants des opérations lancent ce bingo du dimanche que l’animateur vedette redoutait et qui le poussa à partir. Un bingo du dimanche, dont se moquait la concurrence, mais devenu, neuf ans plus tard, une tradition hebdomadaire incontournable où des milliers d’auditeurs se rassemblent, en famille, pour clore le week-end. Une activité rassembleuse qui consolide un succès s’étendant désormais sur tout le territoire saguenéen et même beaucoup plus loin avec la contribution des réseaux sociaux.

Espace médiatique

Au cours de son cheminement vers ce succès, la station du 92,5 a raffermi sa mission d’information avec l’ajout d’une salle de presse et d’une association avec Le Réveil. Un hebdomadaire papier distribué gratuitement sur tout le territoire avec un contenu d’informations régionales. Tout comme les nouvelles COOPS de l’information, les radios communautaires cheminent vers la conquête de l’espace médiatique. Ce type de médias constitue le seul véritable rempart contre le contrôle de l’information par des conglomérats médiatiques.

Soutien populaire

Le personnel de la radio du 92,5, comme celui des Coops de l’information, se dynamise par le soutien qu’il reçoit de la population. Sa motivation vient avec le succès des activités de financement qu’ils organisent. Comme la présentation de cette conférence du renommé spécialiste de la politique américaine, Guillaume Lavoie, qui a connu, la semaine dernière, un retentissant succès. Mine de rien, depuis bientôt dix ans, CKAJ 92,5 aura remis pas moins de 750 000 $ aux différentes fondations, dont celles des hôpitaux régionaux, et à des OSBL de moindre dimension, mais tout aussi importants pour soulager la misère dans notre société. Comme le révélait Guillaume Lavoie, ne serait-ce que pour cela, cette petite radio joue désormais parmi les grands.