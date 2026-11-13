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Le Cégep de Jonquière suspend ses activités en raison d’une grève étudiante

Le 13 novembre 2026 - Modifié à 08 h 28 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Cégep de Jonquière suspendra l’ensemble de ses cours, activités et stages en enseignement régulier ce vendredi 13 novembre en raison d’une mobilisation étudiante décrétée par l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Jonquière.

La décision a été entérinée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue hier. Les étudiants ont voté en faveur de la grève par une majorité de 390 voix contre 65, tandis que 10 personnes se sont abstenues.

Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement de contestation plus large observé cette semaine dans plusieurs établissements d’enseignement à travers le Québec. Les associations étudiantes dénoncent notamment les coupures dans le réseau de l’éducation, l’état de certains bâtiments scolaires, les réductions touchant les programmes de bourses ainsi que la question des stages non rémunérés.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette nouvelle journée de grève fait suite à celle organisée le mardi 10 novembre par le Mouvement des associations générales étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC). L’association étudiante de l’UQAC avait alors mobilisé ses membres afin de protester principalement contre la non-rémunération des stages.

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