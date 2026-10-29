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Journée internationale d’Internet : 57 ans depuis le premier message

Le 29 octobre 2026 - Modifié à 09 h 06 min le 30 octobre 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Journée internationale d’Internet est célébrée aujourd’hui à travers le monde afin de souligner la contribution des pionniers qui ont participé à la création du réseau mondial ainsi que celle de la communauté qui continue d’en assurer le développement et le fonctionnement.

Cette journée revêt une signification particulière puisqu’elle souligne le 57e anniversaire de la transmission du tout premier message sur ARPANET, considéré comme le précurseur de l’Internet moderne. Le 29 octobre 1969, des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles tentaient d’envoyer la commande « LOGIN » à un ordinateur situé au Stanford Research Institute.

L’expérience ne s’est toutefois pas déroulée exactement comme prévu. Seules les deux premières lettres du mot, « LO », ont été reçues avant que le système ne tombe en panne. Malgré cet échec partiel, cette transmission est entrée dans l’histoire comme le premier message envoyé entre deux ordinateurs connectés sur ARPANET et a marqué une étape importante dans le développement d'Internet.

Bien loin des laboratoires universitaires où il a vu le jour, Internet est aujourd’hui devenu une infrastructure incontournable. Plus d’un demi-siècle plus tard, il occupe une place centrale dans le quotidien de milliards de personnes. Qu’il s’agisse de travailler à distance, de suivre des formations en ligne, d’effectuer des transactions bancaires ou de maintenir le contact avec leurs proches, les utilisateurs dépendent désormais largement du réseau pour mener leurs activités.

Les entreprises, de leur côté, s’appuient sur Internet pour rejoindre leur clientèle, développer de nouveaux marchés et collaborer avec des partenaires et des employés situés aux quatre coins du monde.

La Journée internationale d’Internet permet non seulement de rappeler ses débuts modestes, mais aussi de mesurer l’ampleur de son influence dans la société moderne.

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