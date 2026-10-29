Plus de 200 acteurs du milieu forestier réunis au congrès de l’AFSL

Plus de 200 travailleurs et acteurs du milieu forestier étaient réunis aujourd’hui à Saint-Félicien afin de participer à l’édition 2026 du congrès annuel de l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL). Sous le thème « Forêt et bois, vers une gouvernance régionalisée? », l’événement, tenu à l’Hôtel du Jardin, a permis aux participants d’échanger et de réfléchir à l’avenir du milieu forestier, en plus de découvrir les avantages que pourrait représenter une plus grande place accordée aux régions dans les décisions concernant la gestion des forêts publiques.

Après plus d’une trentaine d’éditions, l’Association forestière considère que son congrès annuel constitue une occasion privilégiée de susciter la réflexion et de soulever des questions essentielles à l’avenir du milieu forestier. L’organisme à but non lucratif poursuit ainsi l’organisation de cet événement chaque année afin de remplir sa mission, qui consiste à informer, à éduquer et à sensibiliser la population à l’importance de la forêt et du bois dans la vie quotidienne.

« On pourrait dire que ce n’est pas la période la plus facile pour le domaine forestier ces temps-ci. L’industrie fait preuve de beaucoup de résilience en ce moment, et des moments comme celui-ci, qui permettent de trouver des pistes de solution tous ensemble, sont très importants. »

— Frédérique Bergeron, directrice générale de l’AFSL

Foresterie communautaire

Le directeur général de l’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR), Michel Bouchard, est l’un des participants ayant pris la parole ce jeudi.

Fort de plus de 25 ans d’expérience en foresterie et en gestion intégrée des ressources, Michel Bouchard a présenté le modèle développé par AGIR et les communautés de la MRC de Maria-Chapdelaine au cours des 30 dernières années.

Reposant sur la concertation, les partenariats avec l’industrie forestière et la mobilisation des communautés locales, cette approche, présentée sous le thème « AGIR : un modèle d’innovation sociale en foresterie communautaire », illustre comment une gouvernance régionale de proximité peut générer des retombées concrètes, contribuer à la vitalité des milieux de vie et favoriser la création de richesse collective.

Pour M. Bouchard, il était important de prendre à nouveau part au congrès annuel de l’AFSL.

« Je pense qu’une gouvernance régionalisée fait partie des solutions. Même si nous ne l’avons pas fait dans un cadre officiel, on a réussi à démontrer qu’avec une gouvernance locale, en rendant les citoyens et ceux qui vivent de la forêt plus responsables, on est capables de créer de la belle richesse avec ça. Qui de mieux placés que les gens qui vivent de la forêt pour l’aménager de la bonne façon? On en prend soin avec un œil complètement différent. »

Personnalité forestière

Par ailleurs, l’association profite de son congrès pour souligner la contribution d’une personnalité au milieu forestier. Cette année, le titre de Personnalité forestière 2026 a été décerné au président et cofondateur du Groupe Rémabec, Réjean Paré, en reconnaissance de son parcours entrepreneurial remarquable et de sa contribution au développement de l’industrie forestière québécoise.

Collaboration et respect

La présentation du projet « NOTCIMIK – Projet pilote innovant de la nation Atikamekw », qui vise à revoir les bases de la relation entre le Québec et la nation Atikamekw Nehirowisiw en matière d’aménagement forestier, est venue conclure la journée.

La démarche vise à développer un modèle territorial de gestion participative permettant une meilleure cohabitation entre les différents usages du territoire, une plus grande reconnaissance des valeurs et des connaissances de la nation, ainsi que des retombées socioéconomiques pour les parties concernées.