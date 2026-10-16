« Je suis dans un beau moment de ma vie » - Christine Basque

La défaite électorale municipale de novembre 2025 est bel et bien chose du passé pour Christine Basque. « Je vais vraiment bien. Je me sens probablement même au mieux depuis longtemps. J'ai pris du recul, on a pris du temps pour nous, j'ai fait un bel été. Puis surtout, mon mari Luc et moi, nous faisons des choses que nous aimons, qui me rendent heureuse, puis franchement, je suis dans un « sapristi » beau moment de ma vie! »

On apprend notamment que trois petits enfants se sont ajoutés à sa descendance pendant la campagne électorale de 2025. Et par la suite, celle qui fut aussi directrice générale de Saguenay en Neige a même renoué avec la neige…en la ramassant! Christine Basque est maintenant…déneigeuse, avec son mari!

« Après les élections de novembre 2025, mon chum a décidé de prendre sa retraite. On s'est parlés, puis on s'est dit « Bon, on est où? On veut quoi? » On avait le goût d'être ensemble. On a compris la valeur du temps qui passe ». Son mari, Luc Gagné, retraité de la Ville de Saguenay, avait déjà commencé à faire du déneigement. « Ça faisait déjà trois hivers qu’il complétait, en plus de son travail à la ville. Et puis là, au mois de novembre, il a décidé qu'il prenait sa retraite. Je l’aidais déjà dans la gestion de sa compagnie de déneigement, « Déneigement St-Jacques ». Là on s'est dit : « Ok, j'embarque aussi! ».

« On a acheté un 2e tracteur en décembre 2025. Ce qui fait que depuis l'an passé, je déneige des cours dans ma communauté, dans le quartier Saint-Jacques à Arvida. Des fois, il y a même des enfants le matin à 5h qui sont dans leur fenêtres puis qui me font « des coucous »! Ça, j'aime bien ça! On sort le matin de chez nous, la tuque enfoncée sur la tête, notre café, puis on a nos écouteurs: on peut se parler, puis on fait notre petit chemin, puis on est à l'écoute de Dame Nature ».

Qu'est-ce qui fait qu’elle a embarqué les bottes jointes (ou les pieds joints, c’est selon) dans l’aventure du déneigement? « Je pense que je ne suis pas peureuse, puis j'aime ça essayer des nouvelles affaires ». Et pas de danger surtout que les deux amoureux se tapent sur les nerfs, de lui demander l’auteur de ces lignes? Parce que ce ne sont pas tous les couples qui sont capables de travailler ensemble…« Je ne sais pas…je dois être fine ou il doit être bien fin! Je pense que nous nous sommes trouvés, lui et moi. Nous sommes assez fusionnels dans nos façons de faire, puis on aime ça. Le but premier, c'était qu’on fasse quelque chose ensemble. Puis on a du fun, ça ne nous accapare pas plus que ça, c'est léger. Nous sommes passés de 80 à 150 clients, lui et moi ensemble. Ce nombre nous suffit. Nous, notre but, c'est que nous sommes deux jeunes retraités, puis on a décidé de faire quelque chose ensemble. Rien pour nous stresser, on a seulement le souci de donner un bon service. C’est la facilité et la régularité au travail ». Le couple est ensemble depuis 25 ans. « On travaille ensemble, on a du fun, et on a toujours été chacun le meilleur ami de l’autre ».

D’avoir été une figure publique, que ce soit à Saguenay en Neige ou comme candidate à la mairie, amène Christine Basque à se faire reconnaître au volant de son tracteur. « Oui, on me reconnaît souvent, ça fait rire les gens parce qu'ils me voient passer avec le tracteur et on me dit alors « Tu déneiges des cours? ». Ben oui, je déneige des cours! » À cela s’ajoute pour elle une présence occasionnelle dans l’événementiel, en collaborant avec la compagnie Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, collaboration qui peut l’amener un peu partout au Québec, dans différents événements, où elle met à leur service son expertise et son savoir. « Mon rôle c'est de déployer les partenariats dans les événements et dans les festivals, comme par exemple avec le Festif de Charlevoix. J’ai un statut de contractuelle avec eux. Les festivals, les événements, c'est quelque chose que j'aime ». Comme quoi la maman de 5 filles et grand-maman de 4 enfants a quitté la politique, certes. Mais les nouveaux défis et l’événementiel, ça, ça ne la quittera jamais, en plus d’être impliquée dans quelques conseils d’administration, notamment l'organisme Panda.

« Je remercie la Vie, juste d'être en santé me comble. Je suis fière de moi, des expériences que je me suis fait confiance de vivre. N’ayons pas peur d’affronter de nouveaux défis et les peurs que certains d’entre eux amènent. Parce que quelquefois, oui, on peut avoir peur d'une expérience nouvelle, mais qui finalement s’avère tellement gratifiante et constructive », conclut-elle.