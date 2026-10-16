Actualités

 Temps de lecture : 36s

Evan Courtois se joint aux Marquis de Jonquière

Le 16 octobre 2026 - Modifié à 14 h 54 min
Par Roger Lemay - Rédacteur en chef

Les Marquis de Jonquière ont annoncé la signature de l’attaquant Evan Courtois, sélectionné au 14e rang au total, en deuxième ronde, lors du dernier repêchage de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Âgé de 21 ans, le joueur est originaire de Saint-Christophe-d’Arthabaska. 

Ailier gauche de 6 pieds 1 pouce et 176 livres, Courtois arrive à Jonquière avec un potentiel offensif intéressant. Il a évolué dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) avec les Cataractes de Shawinigan, les Huskies de Rouyn-Noranda et le Drakkar de Baie-Comeau, récoltant 65 points en 188 matchs. 

C’est toutefois avec le Titan de Princeville, dans la LHJAAAQ, qu’il a connu sa meilleure saison en 2025-2026. L’attaquant a inscrit 85 points, dont 43 buts et 42 passes, en 48 rencontres. Cette production lui a permis de terminer au premier rang des buteurs et des pointeurs de la ligue. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Des accidents causés par les premières chutes de neige
Publié à 12h00

Des accidents causés par les premières chutes de neige

En ce 16 octobre, les conducteurs devront redoubler de prudence face à la première neige qui se dépose au sol dans la région. Deux sorties de route ont déjà été constatées à Saguenay près du boulevard Martel et dans les environs de Saint-Honoré. L’une des voitures s’est malencontreusement retrouvée sur le toit dans un fossé près ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Une semaine pour sensibiliser la population au TDL
Publié à 11h02

Une semaine pour sensibiliser la population au TDL

TDL Saguenay–Lac-Saint-Jean invite la population à se mobiliser du 19 au 25 octobre prochain à l’occasion de la Semaine de sensibilisation au trouble développemental du langage (TDL). Plusieurs activités, telles que le Squat-O-Thon, seront organisées afin de mieux faire connaître ce trouble, encore trop méconnu. Des membres de ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Une usine de «fer propre» bientôt présente au port de Saguenay
Publié à 10h00

Une usine de «fer propre» bientôt présente au port de Saguenay

L’entreprise américaine Electra a un projet d’usine de production de «fer propre» qui pourrait se matérialiser à Saguenay. Il ne manque qu’une autorisation de bloc énergétique de la part d’Hydro-Québec pour que l’entreprise du Colorado puisse s’installer dans la région. Selon Radio-Canada, cette information a été dévoilée ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES