Evan Courtois se joint aux Marquis de Jonquière

Les Marquis de Jonquière ont annoncé la signature de l’attaquant Evan Courtois, sélectionné au 14e rang au total, en deuxième ronde, lors du dernier repêchage de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Âgé de 21 ans, le joueur est originaire de Saint-Christophe-d’Arthabaska.

Ailier gauche de 6 pieds 1 pouce et 176 livres, Courtois arrive à Jonquière avec un potentiel offensif intéressant. Il a évolué dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) avec les Cataractes de Shawinigan, les Huskies de Rouyn-Noranda et le Drakkar de Baie-Comeau, récoltant 65 points en 188 matchs.

C’est toutefois avec le Titan de Princeville, dans la LHJAAAQ, qu’il a connu sa meilleure saison en 2025-2026. L’attaquant a inscrit 85 points, dont 43 buts et 42 passes, en 48 rencontres. Cette production lui a permis de terminer au premier rang des buteurs et des pointeurs de la ligue.