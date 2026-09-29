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Sondage Segma

Dubuc et Chicoutimi en route vers une double victoire péquiste

Le 29 septembre 2026 à 08 h 32
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

À moins d’un revirement spectaculaire, les deux candidats du parti Québécois dans les comtés de Dubuc et de Chicoutimi se dirigent vers une victoire sans équivoque le lundi 5 octobre prochain.

Dans un sondage Segma Recherche, réalisé pour le compte du 92,5 Ma radio d’Ici CKAJ, sondage débuté le 23 septembre dernier et terminé le lundi 28 septembre, on apprend que la péquiste Marie-Karlynn Laflamme occupe le haut du pavé dans Chicoutimi avec 42 %. La caquiste Sandra Larouche est à 19 % des intentions de votes. 404 répondants se sont exprimés.

Dans Dubuc, le nouveau venu Émile Simard récolte 45 % des voix, déclassant du coup l’expérimentée candidate conservatrice et ex-mairesse Catherine Morissette au 2e rang, cette dernière ne récoltant pratiquement que la moitié du pourcentage du meneur, soit 23 %.  402 répondants se sont pour leur part exprimés dans Dubuc.

Le Parti Québécois domine donc largement dans Chicoutimi et Dubuc avec des avances respectives de 23 et 22 points de pourcentage. Ces avances sont supérieures aux projections de l’agrégateur Route 127. À noter qu'on dénombre 16 % d'indécis dans Chicoutimi et 21 % dans Dubuc. Les indécis regroupent les répondants qui n’expriment pas d’opinion, ne prévoient pas d'aller voter ou restent discrets sur leur choix.

Pour le parti ou pour le candidat?

Autre élément: le parti va être la principale motivation des électeurs dans leur choix le 5 octobre prochain (63 % dans Chicoutimi et 61 % dans Dubuc). Le candidat est le choix qui prédomine de 27 % des électeurs dans Chicoutimi et de 30 % des votants dans Dubuc. Le vote stratégique sera pratiqué par seulement 7 % des électeurs dans Chicoutimi et 6 % dans Dubuc (empêcher un parti ou un candidat de gagner ou voter pour le pouvoir). Dans les deux circonscriptions, une forte majorité de répondants prévoient l’élection d’un gouvernement péquiste minoritaire. Précisons qu’une autre tranche de ce sondage, portant sur les intentions de votes dans le comté de Jonquière, sera dévoilé mercredi matin, à 7 heures, sur les ondes du 92,5, dans l'émission "Réveillez-vous".

Plus de détails et commentaires à venir.

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