Actualités

 Temps de lecture : 57s

Aux quatre coins de la région : soirée électorale au 92,5 avec les étudiants d’ATM

Le 29 septembre 2026 à 08 h 25
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La soirée électorale du lundi 5 octobre prochain aura l’occasion d’être entièrement régionale, alors que le 92,5 Ma radio d’Ici (CKAJ) présentera une émission spéciale, de 20 heures à 22 heures 30, produite en direct des studios de l'École supérieure en Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière.

 

Le professeur Blaise Gagnon, appuyé par une solide équipe tant au niveau technique que du corps professoral, chapeaute le tout. Les étudiants en journalisme, en radio et en télévision notamment, auront l’occasion de mettre en pratique les connaissances acquises, tout en étant présents sur le terrain dans les cinq circonscriptions électorales régionales soit Jonquière, Chicoutimi et Dubuc au Saguenay, de même que dans les comtés de Roberval et de Lac-Saint-Jean.

Solide collaboration

Le 92,5 CKAJ, de même que Blaise Gagnon (ATM), se réjouissent de cette collaboration mutuelle, donnant du coup aux communicateurs de demain une occasion d’être sur les ondes d’un média régional, tout en informant la population de ce qui se passera ici dans la région lors du dépouillement des boîtes de scrutin. Entrevues, commentaires et aussi analyses des résultats sont aussi prévus, la firme Catapulte Communications collaborant aussi à l’émission spéciale. Les auditeurs qui désirent savoir ce qui se passe chez nous sont donc invités à syntoniser le 92,5 Ma radio d’Ici lundi soir, dès 20 heures. L’écoute en direct via le web sera aussi accessible au ckaj.org.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Trump interdit l’importation de certains produits canadiens
Publié à 9h08

Trump interdit l’importation de certains produits canadiens

Depuis 0 h 01 aujourd’hui, le 29 septembre, le président des États-Unis, Donald Trump, a imposé des interdictions d’importation visant certains produits canadiens, intensifiant ainsi la guerre commerciale qui se poursuit actuellement entre les deux gouvernements. Parmi les produits concernés figurent notamment certaines boissons ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Dubuc et Chicoutimi en route vers une double victoire péquiste
Publié à 8h32

Dubuc et Chicoutimi en route vers une double victoire péquiste

À moins d’un revirement spectaculaire, les deux candidats du parti Québécois dans les comtés de Dubuc et de Chicoutimi se dirigent vers une victoire sans équivoque le lundi 5 octobre prochain. Dans un sondage Segma Recherche, réalisé pour le compte du 92,5 Ma radio d’Ici CKAJ, sondage débuté le 23 septembre dernier et terminé le lundi ...

LIRE LA SUITE

Actualités

L’environnement au cœur de la campagne électorale
Publié hier à 10h44

L’environnement au cœur de la campagne électorale

Pour remettre les enjeux environnementaux à l’agenda de la campagne électorale, cinq organisations environnementales du Saguenay–Lac-Saint-Jean proposent aux citoyens des questions à poser aux personnes candidates afin de découvrir leurs positions sur ces enjeux. À l’occasion des élections provinciales du 5 octobre prochain, le Conseil ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES