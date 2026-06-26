Début des appels d’offres pour la rénovation de l’urgence de Jonquière

Le député de Jonquière à l’Assemblée nationale, Yannick Gagnon, a officialisé jeudi le lancement des appels d’offres, en vue de la rénovation prochaine de l’urgence du centre hospitalier de Jonquière.

L’annonce a été faite sur la page Facebook du député. Ce dernier ajoute que les enveloppes des soumissions seront ouvertes en août et que le début des travaux se fera en octobre de cette année, tel qu’annoncé par la ministre de la Santé et des Aînés, Sonia Bélanger.

La nouvelle urgence devrait être opérationnelle en 2029, notamment avec ses 18 civières supplémentaires et son garage double, là où les ambulances pourront enfin entrer à l’intérieur.

Yannick Gagnon, qui qualifie la rénovation de l’urgence comme « sa plus belle réalisation à ce jour », rappelle que les travaux représentent un déboursé d’environ 90 M$. Les travaux à l’urgence comptent parmi les projets qui tenaient à cœur au député, incluant dans le lot la survie de Jonquière-Médic et aussi une continuité à veiller à la protection du lac Kénogami, tel qu’il le rappelle cette semaine sur sa page du journal Le Réveil.