SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 26 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 23 s

Journée du déménagements

Le Tribunal administratif du logement prêt à aider les citoyens

Le 26 juin 2026 — Modifié à 09 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Chaque année, au Québec, la fin du mois de juin marque une période particulièrement chargée pour des milliers de locataires puisque la majorité des baux résidentiels prennent fin le 30 juin, entraînant une vague de déménagements le 1er juillet.

Afin de soutenir autant les locataires que les propriétaires durant cette journée qui exige parfois des réponses rapides et précises, le Tribunal administratif du logement (TAL) annonce qu’il mettra à disposition un service téléphonique.

Des techniciens juridiques seront donc disponibles pour répondre aux questions entre 8 h 30 et 12 h, puis de 13 h à 16 h 30. Toutefois, le Tribunal précise que le personnel sera réduit et qu’aucun service ne sera offert en personne dans ses bureaux. Ceux-ci rouvriront selon les horaires habituels dès le jeudi 2 juillet. Les citoyens peuvent joindre le TAL en composant le 1 800 683-BAIL (2245).

Le Tribunal rappelle également certaines règles essentielles qui encadrent les déménagements. Le droit d’un nouveau locataire d’occuper son logement débute dès le premier jour du bail, soit généralement le 1er juillet. Contrairement à une croyance répandue, l’ancien locataire ne bénéficie d’aucun « jour de grâce » pour quitter les lieux. Il est tenu de libérer complètement le logement à temps et de le remettre dans l’état où il l’a reçu.

Dans la réalité, il arrive toutefois que le départ de l’ancien locataire ne soit pas complété au moment de l’arrivée du nouveau résident. Dans un tel cas, le Tribunal recommande au locataire sortant de permettre l’accès au logement et, si possible, de libérer au moins une pièce — idéalement plusieurs — afin que le nouvel occupant puisse y déposer ses effets personnels.

De son côté, le propriétaire a aussi des obligations à respecter. Il doit livrer le logement à la date convenue et dans un bon état. Le TAL suggère aux locateurs de vérifier soigneusement l’état des lieux après le départ de l’ancien locataire et de coordonner, autant que possible, les modalités de déménagement entre les parties concernées.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec octroie 327 000 $ pour lutter contre l’itinérance dans la région
Publié à 14h00

Québec octroie 327 000 $ pour lutter contre l’itinérance dans la région

Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 327 000 $ à l’Alliance pour la solidarité du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de soutenir des projets destinés à répondre à la crise de l’itinérance dans la région. Au cours des derniers mois, l’Alliance pour la solidarité a mobilisé de nombreux organismes régionaux afin de proposer au ...

LIRE LA SUITE

Séismes mortels au Vénézuéla : le bilan s’alourdit
Publié à 13h00

Séismes mortels au Vénézuéla : le bilan s’alourdit

Le Vénézuéla, qui a été le théâtre de deux séismes mortels, survenus à 32 secondes d'intervalle mercredi soir, se relève difficilement de la tragédie qui l'a frappé. Un autre récent bilan, émis vendredi, fait état de 235 morts et 4 300 blessés. Au moins 200 immeubles ont été détruits, alors que des secouristes fouillent toujours intensivement les ...

LIRE LA SUITE

À l’approche du jour du déménagement, la crise du logement préoccupe
Publié à 12h00

À l’approche du jour du déménagement, la crise du logement préoccupe

Alors que plusieurs locataires s’apprêtent à déménager, le marché locatif de Saguenay continue de se resserrer, confirmant une tendance amorcée depuis plusieurs années. Selon les données de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation, déjà sous le seuil d’équilibre de 3 % en 2020, a poursuivi sa chute pour ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES