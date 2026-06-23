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Élections générales

Jeanne Palardy de retour sous la bannière de Québec solidaire

Le 23 juin 2026 — Modifié à 08 h 09 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Québec solidaire a confirmé la candidature de Jeanne Palardy dans la circonscription de Chicoutimi en vue de la prochaine campagne électorale. Celle-ci avait déjà défendu les couleurs du parti lors de l’élection partielle tenue à l’hiver 2026.

« C’est un honneur pour moi de porter de nouveau les couleurs de Québec solidaire dans Chicoutimi et d’offrir une voix forte pour les progressistes et les indépendantistes. », a déclaré la candidate.

Selon elle Québec solidaire propose « un Québec libre » capable de prioriser les besoins de la population plutôt que les intérêts privés. Elle insiste également sur l’importance de s’attaquer aux causes profondes des crises sociales et économiques plutôt que d’en gérer uniquement les conséquences.

« Je suis fatiguée de voir des gens travailler toujours plus fort et courir d’une facture à l’autre sans que rien ne change. Trop souvent, le poids de ces crises repose sur les épaules des femmes et des personnes vulnérables. », a-t-elle ajouté.

Originaire de la Côte-Nord, Jeanne Palardy est installée au Saguenay depuis une décennie, où elle est venue poursuivre ses études. Elle travaille actuellement comme coordonnatrice des services dans un centre venant en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale.

Au cours de la campagne, elle entend faire du coût de la vie, de l’indépendance du Québec et de la protection de l’environnement ses principales priorités. Le coup d’envoi officiel de sa campagne sera donné le jeudi 25 juin à 17 h lors d’un événement qui se tiendra au BaP.

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