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Québec dépose l’étude d’impact du projet routier entre La Baie et Alma

Le 10 juin 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a confirmé, hier, le dépôt officiel de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) liée au projet de construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 en direction d’Alma.

Le document a été soumis au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), marquant une étape importante dans l’avancement du dossier. Ce dépôt permettra au ministère de poursuivre l’analyse du projet et d’en assurer la recevabilité, condition essentielle pour franchir les prochaines phases.

« En déposant l'étude maintenant, nous aurons tout en place pour continuer le projet au bon moment. », a déclaré Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable.

De son côté, le député de Lac-Saint-Jean et ministre délégué au Développement économique régional, Éric Girard, a salué l’avancée du projet.

« Avec le dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement, nous franchissons un pas majeur dans le dossier de la route à quatre voies divisées. C’est une excellente nouvelle pour notre comté et pour notre région », a-t-il déclaré, remerciant au passage les équipes ministérielles impliquées.

Rappelons que ce projet s’inscrit dans la cinquième étape du développement d’un lien routier rapide entre l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, et la ville d’Alma. À la suite de consultations publiques, c’est le tracé le plus au nord avait finalement été retenu.

Selon Québec, cette infrastructure vise principalement à améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation. Elle doit également contribuer à atténuer le phénomène de poudrerie hivernale, particulièrement problématique à Hébertville, dans le secteur de Saint-Bruno.

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