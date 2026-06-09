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Une subvention de 400 000 $ pour l’écocentre de Saint-Ambroise

Le 09 juin 2026 — Modifié à 08 h 54 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

RECYC-QUÉBEC accorde une aide financière de 400 000 $ à l’écocentre de Saint-Ambroise afin d’aider à payer les nouvelles infrastructures, inaugurées en février dernier, desservant les municipalités de Saint-Ambroise, Bégin et Saint-Charles-de-Bourget.

Au total, le nouvel écocentre représente un investissement de 700 000 $. La contribution de RECYC-QUÉBEC, issue du Programme d’aide financière visant l’optimisation des écocentres québécois, permettra de réduire de façon importante la part assumée par les contribuables, rapporte Radio-Canada.

Le financement du projet avait initialement été partagé entre les trois municipalités desservies et la MRC, incluant les territoires non organisés sous sa responsabilité. Grâce à la subvention, les montants économisés seront redistribués entre ces partenaires, allégeant ainsi la pression financière sur les administrations municipales.

Depuis son ouverture, l’écocentre connaît une fréquentation soutenue. Selon le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Hervé Simard, plus de 2 500 visites ont été enregistrées en quelques mois à peine.

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