Consultations nationales sur l’itinérance : Saguenay dépose un mémoire

La Ville de Saguenay déposera un mémoire auprès du Gouvernement du Québec afin de participer à la réflexion nationale pour trouver des solutions concertées entre les différents paliers de gouvernement sur les enjeux de santé mentale, d’itinérance et de dépendance.

Le mémoire de Saguenay vise à démontrer le leadership de la Ville sur ces questions, en plus d’apporter sa contribution à la recherche de solutions à travers la province. Le dépôt du mémoire a été entériné en séance extraordinaire du conseil lundi.

Le mémoire met à la fois en lumière les bons coups réalisés à Saguenay et le besoin d’aide supplémentaire de la part du gouvernement provincial. Après plus de trois ans, il apparaît clairement pour la municipalité que des initiatives locales comme, entre autres, la création de l’escouade SAPORA ou encore la présence de travailleurs de rue en bibliothèque, ont eu des effets positifs très concrets sur le terrain.

Pour le maire de Saguenay, Luc Boivin, l’itinérance dans la ville est un enjeu, notamment dû à sa croissance. Il précise également que plusieurs facteurs, dont le prix des logements, impactent la situation de l’itinérance à Saguenay et souligne que l’Office municipal d’habitation (OMH) investit de l’argent pour pallier aux problèmes, notamment de logements, malgré d’autres problèmes comme la santé.

De plus, le maire Boivin ajoute qu’un partenariat est en négociations avec la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) à Saguenay afin de rajouter un membre du personnel dans l’escouade SAPORA, notamment dû à une augmentation des appels envers le SPS et de l’itinérance à Saguenay. Luc Boivin se questionne également sur la manière de freiner cette croissance pour que les personnes en situation d’itinérance puissent vivre dignement.

Mentionnons qu’il est cependant essentiel, du point de vue de la Ville, que le provincial soit présent et appuie financièrement les municipalités pour que les actions mises en place et les leviers d’intervention soient durables dans le temps. Finalement, le mémoire réaffirme l’importance de la concertation, afin que tous les intervenants travaillent ensemble dans la lutte contre l’itinérance.