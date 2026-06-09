SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 10 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 24 s

Consultations nationales sur l’itinérance : Saguenay dépose un mémoire

Le 09 juin 2026 — Modifié à 07 h 40 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Ville de Saguenay déposera un mémoire auprès du Gouvernement du Québec afin de participer à la réflexion nationale pour trouver des solutions concertées entre les différents paliers de gouvernement sur les enjeux de santé mentale, d’itinérance et de dépendance.

Le mémoire de Saguenay vise à démontrer le leadership de la Ville sur ces questions, en plus d’apporter sa contribution à la recherche de solutions à travers la province. Le dépôt du mémoire a été entériné en séance extraordinaire du conseil lundi.

Le mémoire met à la fois en lumière les bons coups réalisés à Saguenay et le besoin d’aide supplémentaire de la part du gouvernement provincial. Après plus de trois ans, il apparaît clairement pour la municipalité que des initiatives locales comme, entre autres, la création de l’escouade SAPORA ou encore la présence de travailleurs de rue en bibliothèque, ont eu des effets positifs très concrets sur le terrain. 

Pour le maire de Saguenay, Luc Boivin, l’itinérance dans la ville est un enjeu, notamment dû à sa croissance. Il précise également que plusieurs facteurs, dont le prix des logements, impactent la situation de l’itinérance à Saguenay et souligne que l’Office municipal d’habitation (OMH) investit de l’argent pour pallier aux problèmes, notamment de logements, malgré d’autres problèmes comme la santé. 

De plus, le maire Boivin ajoute qu’un partenariat est en négociations avec la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) à Saguenay afin de rajouter un membre du personnel dans l’escouade SAPORA, notamment dû à une augmentation des appels envers le SPS et de l’itinérance à Saguenay. Luc Boivin se questionne également sur la manière de freiner cette croissance pour que les personnes en situation d’itinérance puissent vivre dignement. 

Mentionnons qu’il est cependant essentiel, du point de vue de la Ville, que le provincial soit présent et appuie financièrement les municipalités pour que les actions mises en place et les leviers d’intervention soient durables dans le temps. Finalement, le mémoire réaffirme l’importance de la concertation, afin que tous les intervenants travaillent ensemble dans la lutte contre l’itinérance.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec investit 3,4 M$ pour favoriser l’accès aux parcs
Publié hier à 15h00

Québec investit 3,4 M$ pour favoriser l’accès aux parcs

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 3,4 millions de dollars sur deux ans afin de favoriser l’accès à la nature, particulièrement auprès des populations vulnérables, des jeunes et des nouveaux arrivants. Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre de la mesure Accès nature, une initiative lancée en 2024 et portée conjointement par ...

LIRE LA SUITE

Les fraises du Québec font leur retour en épicerie
Publié hier à 14h00

Les fraises du Québec font leur retour en épicerie

Bonne nouvelle pour les amateurs de produits locaux, les fraises de champs du Québec font leur entrée dans les étals des épiceries. La récolte a débuté dans la grande région de Montréal et s’étendra graduellement, au cours des prochains jours, vers la Capitale-Nationale et l’ensemble des régions de la province. Cette arrivée progressive est ...

LIRE LA SUITE

La campagne SAC-À-DONS de retour dans la région pour une 13e édition
Publié hier à 11h00

La campagne SAC-À-DONS de retour dans la région pour une 13e édition

La Fondation pour l’enfance et la jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec la Société Saint-Vincent de Paul et Jean Coutu, ont donné, hier, le coup d’envoi de la 13e édition de la campagne régionale SAC-À-DONS. Cette année, la campagne est placée sous la présidence d’honneur de Dave Gosselin, directeur général adjoint du Groupe ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES