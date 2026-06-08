Les bibliothèques de la région s’engagent pour l’égalité homme-femme

Les bibliothèques publiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean se mobilisent dans une démarche régionale pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’initiative Ma biblio, ma partenaire en égalité!, lancée officiellement vendredi dernier, mise sur ces lieux de savoir et de proximité pour sensibiliser la population et déconstruire les stéréotypes liés au genre.

Dans le cadre de ce projet, les 57 bibliothèques de la région ont reçu gratuitement une sélection de 15 œuvres littéraires aux perspectives féministes. Adaptées à divers publics, ces lectures visent à encourager une réflexion sur les réalités vécues par les femmes et les filles. À cela s’ajoutent du matériel de sensibilisation ainsi que des coffrets d’animation destinés à l’Heure du conte, spécialement conçus pour les tout-petits.

« Ce projet nous rappelle qu’il est possible d’agir concrètement chez nous. Qu'il est possible d'offrir aux jeunes et à l’ensemble de la population des œuvres littéraires et des outils qui respectent les valeurs humanistes du féminisme et qui favorisent des relations égalitaires et une société plus juste et inclusive. », a déclaré monsieur Louis Ouellet, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

L’initiative s’inscrit dans un contexte où la montée de discours antiféministes, particulièrement chez les jeunes, inquiète plusieurs acteurs et institutions œuvrant auprès de la jeunesse.

« En ce moment, plusieurs milieux scolaires et communautaires expriment des inquiétudes face à la montée de discours masculinistes et à la circulation de propos discriminatoires envers les femmes. Des discours qu’on dit « trads » ou antiféministes connaissent une grande popularité chez les jeunes. », a ajouté Lynn Renaud, chargée de ce projet chez RÉCIF 02, un organisme qui travaille depuis 1987 avec ses 30 groupes membres à améliorer les conditions de vie des femmes.

Pour Mme Renaud, la diffusion de ressources fiables dans des lieux accessibles comme les bibliothèques est une réponse concrète à ces enjeux. Elle estime que cette démarche contribuera à stimuler le dialogue, à renforcer l’esprit critique et à mieux faire comprendre les défis liés à l’égalité.

Le projet Ma biblio, ma partenaire en égalité! s’inscrit dans une stratégie régionale plus large visant à consolider les actions en faveur d’une société plus égalitaire entre les femmes et les hommes. Dans cette optique, deux tournées de conférences destinées au grand public seront organisées dans la région, l’une à l’automne et l’autre au printemps prochain.