Intercepté, il roulait à 158 km/h dans une zone de 70

Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont intercepté durant la nuit du 13 au 14 octobre un individu qui roulait à toute vitesse sur le boulevard Saguenay dans l’arrondissement de Jonquière.

Selon le porte-parole du SPS, Michel Tremblay, l’homme dans la trentaine a été capté par le cinémomètre vers 23h, alors qu’il conduisait à 158 km/h dans une zone de 70. Le trentenaire s’est alors mérité 14 points de démérite sur son permis, ce qui lui a valu sa suspension pour une durée de sept jours. En plus de son véhicule remisé, l’individu devra payer une amende entre 1 318 $ et 1 618 $.

Un autre événement a également capté l’attention des policiers durant la nuit. Un homme dans la quarantaine, qui était en remise en liberté conditionnelle, s’est vu perdre celle-ci après avoir conduit durant la nuit, ce qui est considéré comme un bris de condition. Il a été détenu au poste et devrait fort probablement comparaître au Palais de justice ce mercredi.