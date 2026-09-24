Extra

 Temps de lecture : 1 min 43 s

Bâtir plus grand pour répondre à des besoins grandissants

Le 24 septembre 2026 - Modifié à 14 h 28 min
Par Moisson Saguenay-Lac-St-Jean
Contenu commandité

Alors que les besoins en aide alimentaire continuent de croître au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Moisson SLSJ fait face à un défi bien concret : ses installations actuelles ont atteint leurs limites. Avec sa campagne Bâtir pour nourrir, l’organisme souhaite mobiliser le milieu des affaires autour d’un projet essentiel pour la région. 

Chaque mois, l’organisme répond à plus de 71 000 demandes d’aide alimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Familles, travailleurs, étudiants, personnes seules, aînés : l’insécurité alimentaire touche aujourd’hui des réalités de plus en plus diversifiées. 

Pour Moisson, cette pression se traduit directement dans les opérations. L’organisme récupère, entrepose, transforme et redistribue des denrées à ses organismes membres afin de soutenir l’accès à une alimentation suffisante et de qualité. Or, le manque d’espace limite désormais sa capacité à récupérer davantage d’aliments et à répondre à l’évolution des besoins. 

C’est pour cette raison qu’a été lancée Bâtir pour nourrir. La campagne vise à recueillir 2 millions de dollars pour contribuer à la réalisation d’un nouvel entrepôt de 20 000 pieds carrés, dans le cadre d’un projet global évalué à 5 millions de dollars. 

Cette nouvelle infrastructure permettra d’accroître la capacité d’entreposage de Moisson, d’améliorer la récupération et la redistribution des denrées et de disposer d’une cuisine de transformation permettant de mieux valoriser les aliments récupérés et de soutenir notamment les activités en alimentation scolaire. 

Plus qu’un bâtiment, il s’agit d’un outil collectif qui permettra à Moisson de mieux répondre aux besoins alimentaires de la région pour les années à venir. 

Le milieu des affaires appelé à bâtir 

Pour concrétiser ce projet, Moisson fait appel aux entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La formule est simple : chaque contribution de 100 $ représente symboliquement un pied carré du futur entrepôt. Une entreprise qui donne 1 000 $ contribue ainsi à bâtir 10 pi² ; 5 000 $, 50 pi² ; et 10 000 $, 100 pi². 

Derrière chaque pied carré se trouve toutefois beaucoup plus qu’un chiffre : davantage d’espace pour récupérer des denrées, davantage de capacité pour les conserver, les transformer et les redistribuer, et ultimement, une plus grande capacité d’agir contre l’insécurité alimentaire. 

Pour une entreprise, contribuer à Bâtir pour nourrir, c’est investir concrètement dans sa communauté et participer à un projet structurant dont les retombées bénéficieront à toute la région. 

Face à des besoins grandissants, la réponse doit être collective. Combien de pieds carrés votre entreprise choisira-t-elle de bâtir ?
Ensemble, bâtissons plus grand pour nourrir davantage.

Achetez votre pied carré ici !
Reçu d'impôt pour tout don de 20 $ et +
Moisson Saguenay-Lac-St-Jean
418 698-8808
1052, rue Anthyme-Larouche, Chicoutimi

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Extra

Protéger sa vie numérique en voyage: des réflexes simples qui changent tout
Publié hier à 11h00

Protéger sa vie numérique en voyage: des réflexes simples qui changent tout

Préparer un départ ne consiste plus seulement à réserver un billet, vérifier un passeport et boucler une valise. Aujourd’hui, chaque déplacement implique aussi une part de vigilance numérique. Téléphones connectés en permanence, réseaux Wi-Fi publics, réservations en ligne, cartes bancaires enregistrées et applications de ...

LIRE LA SUITE

Extra

Avis public
Publié le 24 septembre 2026

Avis public

Avis public PRENEZ AVIS QUE M e Audrey Gagnon , notaire à Saguenay, arrondissement La Baie, est en possession du greffe et des dossiers de M e Lisianne Minier , tel qu'il appert d'une ordonnance de garde provisoire émise par M e Bruno Larivière, Président de la Chambre des notaires du Québec , en date du 31 août 2026. Gagnon, Minier, notaires ...

LIRE LA SUITE

Extra

Mieux accueillir les personnes aînées LGBTQ+
Publié le 21 septembre 2026

Mieux accueillir les personnes aînées LGBTQ+

Contenu commandité Les 6 et 7 octobre prochains, la Fondation Émergence offrira trois formations gratuites à Chicoutimi, à Alma et à Dolbeau-Mistassini afin de mieux faire connaître les réalités des personnes aînées LGBTQ+ et de favoriser des milieux plus accueillants et sécurisants. Organisée en partenariat avec l’organisme régional ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES