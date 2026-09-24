Bâtir plus grand pour répondre à des besoins grandissants





Alors que les besoins en aide alimentaire continuent de croître au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Moisson SLSJ fait face à un défi bien concret : ses installations actuelles ont atteint leurs limites. Avec sa campagne Bâtir pour nourrir , l’organisme souhaite mobiliser le milieu des affaires autour d’un projet essentiel pour la région.





Chaque mois, l’organisme répond à plus de 71 000 demandes d’aide alimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Familles, travailleurs, étudiants, personnes seules, aînés : l’insécurité alimentaire touche aujourd’hui des réalités de plus en plus diversifiées.





Pour Moisson , cette pression se traduit directement dans les opérations. L’organisme récupère, entrepose, transforme et redistribue des denrées à ses organismes membres afin de soutenir l’accès à une alimentation suffisante et de qualité. Or, le manque d’espace limite désormais sa capacité à récupérer davantage d’aliments et à répondre à l’évolution des besoins.





C’est pour cette raison qu’a été lancée Bâtir pour nourrir . La campagne vise à recueillir 2 millions de dollars pour contribuer à la réalisation d’un nouvel entrepôt de 20 000 pieds carrés, dans le cadre d’un projet global évalué à 5 millions de dollars.





Cette nouvelle infrastructure permettra d’accroître la capacité d’entreposage de Moisson , d’améliorer la récupération et la redistribution des denrées et de disposer d’une cuisine de transformation permettant de mieux valoriser les aliments récupérés et de soutenir notamment les activités en alimentation scolaire.





Plus qu’un bâtiment, il s’agit d’un outil collectif qui permettra à Moisson de mieux répondre aux besoins alimentaires de la région pour les années à venir.





Le milieu des affaires appelé à bâtir





Une entreprise qui donne 1 000 $ contribue ainsi à bâtir 10 pi² ; 5 000 $, 50 pi² ; et 10 000 $, 100 pi². Pour concrétiser ce projet, Moisson fait appel aux entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La formule est simple : chaque contribution de 100 $ représente symboliquement un pied carré du futur entrepôt.





Derrière chaque pied carré se trouve toutefois beaucoup plus qu’un chiffre : davantage d’espace pour récupérer des denrées, davantage de capacité pour les conserver, les transformer et les redistribuer, et ultimement, une plus grande capacité d’agir contre l’insécurité alimentaire.





Pour une entreprise, contribuer à Bâtir pour nourrir , c’est investir concrètement dans sa communauté et participer à un projet structurant dont les retombées bénéficieront à toute la région.





Face à des besoins grandissants, la réponse doit être collective. Combien de pieds carrés votre entreprise choisira-t-elle de bâtir ?

Ensemble, bâtissons plus grand pour nourrir davantage.





418 698-8808

1052, rue Anthyme-Larouche, Chicoutimi

