L'OPC met en garde contre les vendeurs itinérants de thermopompes

Alors que le gouvernement fédéral met en place un nouveau programme de subvention visant à soutenir l'achat de thermopompes, l'Office de la protection du consommateur (OPC) lance une mise en garde aux citoyens concernant les vendeurs itinérants.

L’organisme rappelle aux citoyens qu'il est interdit pour un commerçant itinérant de solliciter des consommateurs en vue de conclure un contrat pour l'achat ou la location d'un appareil de chauffage ou de climatisation.

Cette interdiction touche les thermopompes, mais également les climatiseurs, les fournaises et les systèmes de géothermie. Elle s'étend aussi aux contrats liés à ces équipements, comme les contrats d'entretien, les garanties prolongées ou encore certains contrats de crédit, notamment ceux associés à l'achat de panneaux solaires.

L'Office invite ainsi la population à redoubler de vigilance face aux commerçants itinérants. Ceux-ci peuvent faire du porte-à-porte ou exploiter un kiosque temporaire, mais également entrer en contact avec des consommateurs par téléphone ou sur les réseaux sociaux avant de solliciter une rencontre à domicile sous prétexte d'une évaluation ou d'une présentation de produit.

Les consommateurs qui croient avoir été approchés de façon illégale ou qui se trouvent dans une situation jugée suspecte sont invités à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur par téléphone ou à remplir un formulaire en ligne.

Bien s'informer avant l'achat

L'Office souligne que les consommateurs intéressés par l'acquisition d'une thermopompe ou de panneaux solaires devraient eux-mêmes vérifier leur admissibilité aux programmes d'aide financière. Selon l'organisme, un commerçant ne devrait pas utiliser la promesse d'une subvention comme argument principal pour convaincre un client de signer un contrat.

Les consommateurs sont également invités à se méfier des promesses d'économies d'énergie trop importantes. Lorsqu'un vendeur affirme qu'un appareil permettra de réduire considérablement les coûts d'électricité, il est recommandé d'exiger que les économies annoncées soient inscrites au contrat. Un refus de la part du commerçant devrait être perçu comme un signal d'alarme.

Avant de conclure une transaction, l'Office recommande aussi d'obtenir un contrat détaillé comprenant le plus de renseignements possible et d'éviter le versement d'un acompte, puisque certains consommateurs ont déjà perdu de l'argent à la suite de la fermeture d'entreprises avec lesquelles ils avaient fait affaire.

Une protection supplémentaire pour les acheteurs

L'organisme rappelle par ailleurs que les thermopompes et les climatiseurs font désormais partie des 14 catégories de biens couvertes par la nouvelle garantie de bon fonctionnement entrée en vigueur le 5 octobre dernier.

Ainsi, toute thermopompe ou tout climatiseur neuf vendu ou loué depuis cette date bénéficie automatiquement d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de six ans à compter de la livraison de l'appareil. Pendant cette période, le consommateur pourrait avoir droit à une réparation sans frais si l'équipement cesse de fonctionner ou présente un mauvais fonctionnement.