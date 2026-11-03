Une bourse pour attirer la relève en hygiène du travail à Jonquière

L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) a mis en place un nouveau programme de bourses destiné aux étudiants et étudiantes en Environnement, hygiène et sécurité au travail (EHST) des cégeps de Sorel-Tracy, de Jonquière et de Sherbrooke.

Cette initiative prévoit une enveloppe annuelle de 99 000 $ afin de favoriser le recrutement de nouveaux candidats dans ces établissements d'enseignement supérieur et d’encourager la persévérance scolaire de ceux déjà inscrits à un diplôme d’études collégiales (DEC) ou à une attestation d’études collégiales (AEC) dans ce domaine.

« Il s’agit aussi d’une contribution concrète pour pallier la pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine. J’encourage toute personne intéressée par les professions en hygiène et sécurité du travail à entrer en contact avec l’un ou l’autre des trois cégeps partenaires qui administrent localement les Bourses Persévérance IRSST », a-t-elle indiqué.

L’IRSST souligne que les programmes d’EHST forment des professionnels appelés à jouer un rôle essentiel dans la prévention des risques et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’ensemble des milieux de travail québécois. Les trois établissements collégiaux partenaires remettront une bourse à chaque personne répondant aux critères d’admissibilité et démontrant un engagement envers sa réussite scolaire.