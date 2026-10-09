Fraude « faux représentants »: deux suspects arrêtés

La division des Crimes généraux du Service de police de Saguenay, en collaboration avec le Groupe d’intervention en violence urbaine, a procédé à l’arrestation de deux suspects en lien avec la vague de fraude de type « faux représentants » des dernières semaines.

Les suspects, deux hommes dans la vingtaine, ont été arrêtés, le jeudi 8 octobre, dans l’arrondissement Jonquière. Des perquisitions de deux résidences ont été effectuées et ont, notamment, permis de retrouver des cartes volées et fraudées. Les deux individus ont été libérés sous promesse de comparaı̂tre et pourraient faire face à des accusations de fraude de plus de 5 000 $.

Le SPS rappelle que dans ce stratagème, les fraudeurs communiquent d’abord avec leurs victimes en prétendant agir au nom d’une institution financière et tentent de les convaincre qu’une transaction frauduleuse a été effectuée à leur insu. Ils les incitent par la suite à remettre leurs cartes bancaires ou de crédit à un prétendu représentant, qui se présente ensuite à leur domicile.

En cas de doute, le SPS souligne qu’il est essentiel de raccrocher et de communiquer directement avec son institution financière en utilisant le numéro officiel figurant au dos de la carte ou sur son site Web.

Toute personne témoin d’une activité suspecte ou criminelle est invitée à communiquer avec le Service de police de Saguenay. Les renseignements transmis peuvent contribuer à la résolution de crimes et seront traités de manière confidentielle. Ils peuvent être communiqués par téléphone au 418-699-6000 ou par courriel à info.police@ville.saguenay.qc.ca .