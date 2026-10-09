Actualités

 Temps de lecture : 1 min 2 s

Fraude « faux représentants »: deux suspects arrêtés

Le 09 octobre 2026 - Modifié à 14 h 48 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La division des Crimes généraux du Service de police de Saguenay, en collaboration avec le Groupe d’intervention en violence urbaine, a procédé à l’arrestation de deux suspects en lien avec la vague de fraude de type « faux représentants » des dernières semaines.

Les suspects, deux hommes dans la vingtaine, ont été arrêtés, le jeudi 8 octobre, dans l’arrondissement Jonquière. Des perquisitions de deux résidences ont été effectuées et ont, notamment, permis de retrouver des cartes volées et fraudées. Les deux individus ont été libérés sous promesse de comparaı̂tre et pourraient faire face à des accusations de fraude de plus de 5 000 $.

Le SPS rappelle que dans ce stratagème, les fraudeurs communiquent d’abord avec leurs victimes en prétendant agir au nom d’une institution financière et tentent de les convaincre qu’une transaction frauduleuse a été effectuée à leur insu. Ils les incitent par la suite à remettre leurs cartes bancaires ou de crédit à un prétendu représentant, qui se présente ensuite à leur domicile. 

En cas de doute, le SPS souligne qu’il est essentiel de raccrocher et de communiquer directement avec son institution financière en utilisant le numéro officiel figurant au dos de la carte ou sur son site Web.

Toute personne témoin d’une activité suspecte ou criminelle est invitée à communiquer avec le Service de police de Saguenay. Les renseignements transmis peuvent contribuer à la résolution de crimes et seront traités de manière confidentielle. Ils peuvent être communiqués par téléphone au 418-699-6000 ou par courriel à info.police@ville.saguenay.qc.ca .

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Boues usées : Saguenay doit trouver des alternatives
Publié à 14h59

Boues usées : Saguenay doit trouver des alternatives

Avec le durcissement des réglementations envers les boues usées (ou biosolides) un peu partout dans la province, des usines d’épuration désuètes et un accroissement de la population, Saguenay met déjà l’épaule à la roue afin de trouver une alternative pour revaloriser ces déchets biosolides. Un partenariat avec l’UQAC est même ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Bilan et changement de cap pour Unissons Saguenay
Publié à 14h12

Bilan et changement de cap pour Unissons Saguenay

Près d’un an après les plus récentes élections municipales, le parti Unissons Saguenay a tenu son Assemblée générale annuelle le 8 octobre en soirée. Lors de cette assemblée, il a d’abord été question des états financiers qui ont été présentés par le nouveau représentant officiel du parti, Jacob Riverin. Les membres présents ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Le retour des Marches de la persévérance à Val-Jalbert
Publié à 14h00

Le retour des Marches de la persévérance à Val-Jalbert

Pour une nouvelle fois cette année, les pompiers du Service de sécurité incendie de Roberval (SSIR), accompagnés de membres des services d’urgence de la région, relèveront le défi de gravir les 764 marches de la chute Ouiatchouan, au Village historique de Val-Jalbert, vêtus de leur tenue de travail. Les citoyens de partout dans la région ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES