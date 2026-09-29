STS : un déficit anticipé de 580 000$ pour 2026

La Société de transport de Saguenay (SPS) anticipe un déficit de 580 000$ pour l’année en cours. C’est ce qui a été dévoilé lundi après-midi dans les états financiers intérimaires, lors de la séance du conseil d’administration de la société de transports.

Selon Radio-Canada, il s’agit d’une première depuis plusieurs années, alors que la STS enregistrait plusieurs surplus, notamment de 4 M$ pour l’exercice 2024. Pour la STS, ce déficit s’explique par la montée des prix du diésel et d’une baisse d’achalandage de 9,5% durant les six premiers mois de l’année. La présidente du conseil d’administration et conseillère, Joan Simard, s’attend pour sa part à un retour de l'achalandage, notamment avec le retour à l'école et grâce aux réparations effectuées sur les autobus, espérant que l’automne sera meilleur.

Elle mentionne que la STS n'a pas tellement de sources de revenus, soit le gouvernement ou la Ville, et après ça, les utilisateurs. Mme Simard précise que cette facture-là ne sera pas donnée aux utilisateurs et que la STS va demander à la Ville de pouvoir les aider. Mentionnons qu’un répit aura lieu pour la société de transport, alors qu’elle accueillera d’ici novembre cinq nouveaux autobus électriques. La STS rappelle finalement que le transport en commun sera gratuit lundi le 5 octobre, pour permettre aux citoyens de se déplacer plus facilement vers les différents bureaux de vote sur le territoire de Saguenay.