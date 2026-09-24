Loge m’entraide dresse son bilan de campagne électorale

À l’approche de l’élection provinciale du 5 octobre prochain, l’organisme communautaire Loge m’entraide dévoile son bilan de campagne concernant les engagements des partis politiques et de leurs candidats en matière de logement.

Les résultats démontrent que Québec solidaire (QS) est le parti qui s’engage à financer le plus grand nombre de logements sociaux au cours du prochain mandat, avec un total de 50 000 logements, tandis que le Parti conservateur du Québec (PCQ) se retrouve au dernier rang, puisqu’aucun engagement n’a été pris de sa part.

Entre les deux, le Parti libéral du Québec (PLQ) prévoit 40 000 logements sociaux et abordables, suivi du Parti québécois (PQ) avec 20 000 logements sociaux et de l’Équipe Christine Fréchette – Coalition avenir Québec avec 2 000 logements abordables pour aînés.

« L’abordabilité des loyers s’est détériorée partout au Québec et la RMR de Saguenay est même la seule à avoir vu baisser son taux d’inoccupation, de 1,6 % à 1,3 %! Le loyer moyen a haussé de près de 30 % au Québec, les logements disponibles sont hors de prix et la majorité des locataires s’appauvrissent! Un contrôle des loyers et la création de logements sociaux s’imposent pour contrer cette crise du logement! », a indiqué Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m’entraide.

Loge m’entraide tient à rappeler que l’organisme et son regroupement national, le FRAPRU, insistent depuis le début de la campagne électorale sur l’importance que les partis s’engagent notamment en faveur d’un contrôle des loyers et du doublement du nombre de logements sociaux, à raison de 10 000 par année pendant 15 ans.

Face au peu d’efforts présentés par le PCQ et la CAQ, Loge m’entraide invite les partis à prendre également des engagements en matière de logement social.

« Il est encore temps pour ces deux chefs de répondre aux besoins de la population locataire appauvrie, qui en arrache et qui espère obtenir un logement social pour vivre dignement », exprime Mme Côté, qui rappelle qu’en mai 2025, la Vérificatrice générale du Québec a estimé qu’environ 580 000 ménages seraient admissibles à un logement « social » à travers le Québec.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 40 255 ménages sont locataires, ce qui représente 32,3 % des ménages de la région.

D’autre part, Loge m’entraide se réjouit que le PQ, le PLQ et QS s’engagent à ne pas financer avec des fonds publics des logements dits « abordables intermédiaires », dont le loyer atteint 150 % du coût médian du marché. Cet engagement du PQ a notamment été obtenu par la coordonnatrice de l’organisme lors d’une rencontre avec le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, le 4 septembre à Jonquière.

Localement, Loge m’entraide a également demandé aux 15 candidats de Saguenay de soutenir son nouveau projet de logements sociaux, la Coopérative d’habitation La Dignité à Jonquière. Les candidats rencontrés se sont engagés à travailler ensemble, sans égard à leur parti ou à leur éventuelle position au pouvoir ou dans l’opposition, afin d’obtenir une subvention provinciale et de réaliser le projet d’ici 2030.