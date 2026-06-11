Investiture péquiste dans Dubuc : il y aura lutte!

Les dés ne sont pas encore jetés dans la circonscription Dubuc, en ce qui a trait au représentant péquiste qui affrontera la conservatrice Catherine Morissette (et peut-être aussi le député sortant François Tremblay).

Après Émile Simard qui a annoncé il y a environ deux semaines qu’il briguerait l’investiture du parti Québécois, voilà qu’une autre candidature est annoncée, en l’occurrence Marie-Claude Perron, résidente du comté depuis 2011.

« La première raison, je dirais fondamentale, c'est l'envie. J'ai vraiment envie de m'impliquer à un plus haut niveau cette fois-ci. Je suis résidente de Dubuc depuis 2011 et je suis impliqué dans ma communauté depuis 2014. Je siège sur différents conseils d'établissement et conseils d'administration. Actuellement, je suis présidente de l'école primaire Saint-Joseph à La Baie que ma plus jeune fréquente. Je suis aussi présidente de la polyvalente des Grandes-Marées que ma grande fréquente. Je fais aussi de l'implication sociale depuis une bonne dizaine d'années. J'ai envie de m'impliquer, mais à un plus haut niveau ».

La candidate annoncée n’a aucun lien avec la politique, n’a œuvré dans aucun parti.

« C'est nouveau pour moi l'implication politique, mais ça a été une longue réflexion quand même. Je dirais qu'il y a environ un an et demi que j'ai commencé à y réfléchir un peu plus sérieusement parce qu’au niveau de la Corporation des maîtres électriciens dans laquelle j'ai été pendant presque 10 ans, on a suivi beaucoup de dossiers, on a fait beaucoup de représentations au niveau politique. Et puis j'ai toujours été proche de certains dossiers du type projet de loi 51 qui modernise l'industrie de la construction. Donc j'ai eu un œil critique là-dessus depuis quatre ans maintenant, mais je dirais j'ai une pensée politique depuis environ u an et demi ».

Pourquoi le PQ?

Et pourquoi a-t-elle jeté son dévolu sur le parti Québécois? « Parce que j'y ai baigné depuis mon enfance. En fait, moi j'ai eu un grand frère très indépendantiste. Je n'ai pas connu le référendum de 80. Par contre, celui de 95, c'était beaucoup dans les conversations à la maison. J'avais un grand frère qui lui croyait en nos chances d'avoir notre propre pays. Quand est venu le temps de penser de réfléchir à un parti dans lequel j'aurais envie de m'impliquer, le parti Québécois est venu tout naturellement ».

Investiture

La candidature de Marie-Claude Perron a officiellement été acceptée, alors que la période de mises en candidatures se terminait la journée même du mercredi 10 juin. La soirée d’investiture péquiste mettant aux prises Émile Simard et Marie-Claude Perron aura lieu le 20 juin prochain, L’assemblée d’investiture aura lieu à La Baie dans un endroit qui sera confirmé sous peu.