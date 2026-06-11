L'été amène son lot de défis pour le Service de police de Saguenay

Lorsque les températures plus clémentes remplacent le froid hivernal dans la région, certains types d’infractions et de délits ont tendance à augmenter. Le Service de police de Saguenay (SPS) doit donc adapter ses interventions et ses activités de sensibilisation afin d’informer la population et de veiller au respect des bonnes pratiques sur le territoire.

« La meilleure police, c’est quand il ne fait pas beau à l’extérieur », raconte en plaisantant la porte-parole du Service de police de Saguenay, Caroline Darveau. « Quand le beau temps arrive, les gens passent davantage de temps à l’extérieur. Il fait plus chaud et la clarté se prolonge en soirée. Des personnes qui n’avaient pas nécessairement prévu de commettre un délit peuvent alors apercevoir une occasion d’obtenir quelque chose et décider de passer à l’action. »

Dans ce contexte, des événements qu’elle qualifie de « crimes d’opportunité », tels que les vols de bicyclettes et les introductions par effraction dans les remises des citoyens, figurent parmi les infractions dont la fréquence augmente.

La consommation de substances telles que l’alcool et les drogues peut également entraîner davantage de méfaits et nécessiter l’intervention de policiers sur le terrain. Afin de faire face à l’ensemble de ces situations, le SPS augmente ses effectifs en ajoutant de deux à quatre patrouilles supplémentaires en soirée chaque été.

« Peu importe ce qui se déroule sur le territoire, nous nous adaptons constamment », ajoute Mme Darveau.

Pour ce faire, des agents à vélo, en VTT ainsi qu’en bateau dans le cadre des patrouilles nautiques seront également déployés afin de couvrir l’ensemble des événements estivaux et d’accéder à certains secteurs où les patrouilleurs réguliers peuvent éprouver davantage de difficultés à intervenir.

« Cela nous permet d’accéder à des endroits plus restreints ou difficiles d’accès, comme les ruelles et les parcs, de parcourir de plus grandes distances lorsque nous devons intervenir rapidement et d’assurer l’application du Code de la sécurité routière dans les sentiers. Nous avons aussi de nombreux plans d’eau au Saguenay, ce qui nous amène à faire beaucoup de sensibilisation et à nous assurer que les plaisanciers possèdent tout l’équipement nécessaire pour naviguer de façon sécuritaire. On n’est pas plus en sécurité parce qu’on se déplace sur l’eau; une situation peut changer rapidement. »

Vitesse

Qui dit beau temps dit souvent hausse de la vitesse sur les routes. Afin de faire respecter les limites en vigueur, l’escouade Rapide et dangereux est relancée pour la période estivale de 12 semaines. Celle-ci cible les conducteurs qui commettent des excès de vitesse, omettent d’effectuer les arrêts obligatoires ou adoptent des comportements dangereux, comme les courses de rue et les dépassements risqués.

L’escouade intervient également en matière de silencieux modifiés bruyants, de vitres teintées non conformes et de rassemblements de véhicules.

En 2025, 11 299 constats d’infraction liés aux excès de vitesse ont été remis sur le territoire.