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Mercredi, 10 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 25s

Entrave sur le boulevard Saint Paul à Saguenay dès demain

Le 09 juin 2026 — Modifié à 13 h 34 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les automobilistes devront adapter leurs déplacements au cours des prochains jours en raison de travaux sur le boulevard Saint‑Paul.

À compter du mercredi 10 juin, dès 9 h, la voie de droite en direction sud sera fermée entre les rues Cossette et de la Manic. Cette entrave demeurera en place jusqu’au vendredi 12 juin à 15 h 30, le temps de réaliser des travaux de réparation de bordures dans le secteur.

Des ralentissements sont à prévoir. Les autorités municipales invitent donc les usagers de la route à planifier leurs déplacements en conséquence afin de limiter les impacts sur leur trajet.

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