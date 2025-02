Collision entre un fardier et une voiture

Le boulevard de la Grande-Baie Nord, à La Baie, a été le théâtre d’une importante collision très tôt ce mardi matin, impliquant un camion-remorque et une voiture. L’accident est survenu près de “La maison du Trophée”.

Le porte-parole Luc Tardif a mentionné au 92,5 Ma radio d’Ici que selon les premières observations, le camion-remorque semblait reculer dans une entrée, bloquant ainsi le boulevard vers 5h45 ce matin, et qu’au même moment une voiture arrivait, sans vraisemblablement voir le camion qui obstruait le boulevard. La voiture a alors latéralement embouti la remorque du fardier. Le conducteur de la voiture a été conduit dans un état grave au centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie. Le boulevard de la Grande-Baie Nord est entièrement fermé à la circulation et ce dans les deux directions. Les automobilistes sont donc priés d’éviter le secteur et d’utiliser les voies alternatives dont l’autoroute 70.