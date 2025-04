Un premier débat électoral pour les candidats

Les candidats de la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord ont pu participer à un débat électoral à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), pour faire valoir leurs valeurs en tant que parti.

Un débat qui s’est effectué dans les règles de l’art à l’espace étudiant de l’UQAC où tous les partis étaient représentés. À l’exception du Parti Vert, représenté par Yves Laporte, qui n’a pu être présent. Du côté des conservateurs, Richard Martel ne figurait pas au débat, mais s’est fait remplacer par Fanny Boulanger, candidate du PCC dans Jonquière. Stéphane Proulx du Parti Libéral du Canada, Marc Saint-Hilaire du Bloc Québécois, François Sabourin du Parti Populaire et Raphaël Emond du Nouveau Parti Démocratique représentaient quant à eux leur circonscription respective.

Animé par Gilles Munger, ancien journaliste à Radio-Canada, le débat portait sur des enjeux considérés importants par les universitaires, soit l’accès aux logements abordables, l’immigration, le financement pour les études supérieures et les sujets d’équité, de diversité et d’inclusion.

Concernant l’immigration, tous les candidats se sont prononcés, nous pouvons d’ailleurs les entendre tour à tour.

Les conservateurs souhaitent notamment donner des pouvoirs supplémentaires aux provinces pour gérer leur politique d’immigration, tandis que le Bloc demande les pleins pouvoirs pour organiser ses politiques d’immigration. Stéphane Proulx affirme que le Parti Libéral devrait revoir les politiques libérales sur ce sujet, pour mieux prendre en considération la capacité d’accueil du pays. De son côté, le Parti de Maxime Bernier désire un moratoire sur l’immigration.

« On veut être accueillant, moi le premier (...) on s’est oublié en tant que Canadiens. On s’est mis à donner le lunch qu’on n’avait pas aux autres », a déclaré le candidat populaire. Du côté des Néo-Démocrates, la venue d’étudiants étrangers dans nos universités serait une force et se désolent de voir autant de restrictions envers les étudiants internationaux.

Des questionnements sur les tarifs imposés par nos voisins sud se sont aussi glissés dans le débat, relativement aux Forces armées canadiennes.