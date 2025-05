La Coopérative nationale de l’information indépendante licencie une trentaine d’employés

La Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i) a mis à pied une trentaine d’employés répartis dans les journaux du groupe. L’avis de licenciement a été publié par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).



C’est ce qu’on apprend dans une nouvelle publiée par Radio-Canada, jeudi en fin de journée. « La raison évoquée est d’ordre économique », peut-on lire sur le site Web de RC.

Rappelons qu’il y a quelques semaines la Coop avait refusé l’offre de la Presse qui désirait prendre le relais. On avait alors allégué que la proposition aurait causé des pertes d’emplois plus importantes que le plan de restructuration envisagé par CN2i qui désire atteindre le point mort d’ici la fin de 2026.



Pour le moment, toujours selon RC, il est impossible de connaître la répartition des pertes d’emplois dans les six journaux du groupe, soit le Soleil à Québec, Le Droit à Ottawa-Gatineau, La Tribune à Sherbrooke, Le Quotidien au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Nouvelliste à Trois-Rivières et La Voix de l'Est à Granby.



La Coop, avant les licenciements comptait 260 employés.